Pisica pentru care liderii lumii se „bat” să-i atragă atenția. Larry eclipsează președinți și premieri prin simpla sa apariție / Fotografii o adoră

Larry, motanul guvernului britanic, care locuiește pe Downing Street 10, a fost în centrul atenției, luni, în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Londra, fiind mai fotografiat decât Emmanuel Macron, președintele Franței.

Larry e cea mai cunoscută pisică a guvernului britanic

Liderul de la Kiev a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer cu o strângere de mână și o îmbrățișare călduroasă. În timp ce intrau, Volodimir Zelenski a făcut o remarcă despre Larry, motanul care aștepta în fața ușii reședinței oficiale.

„Se pare că motanul Larry vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, pare să fi fost lăsat pe dinafară momentan. Lăsați-l pe Larry să intre, e frig”, scrie The Guardian.

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au alăturat, luni, discuțiilor cvadrilaterale, care au avut loc într-un moment diplomatic dificil, după ce Donald Trump a criticat din nou abordarea Kievului față de planul de pace în războiul declanșat de Rusia.

„Garantarea unei securități reale este întotdeauna o provocare comună și un efort comun. Vă mulțumim pentru sprijin!”, a declarat Volodimir Zelenski la finalul discuțiilor cu Starmer, Macron și Merz.

Premierul britanic Keir Starmer a subliniat necesitatea unei soluții de pace juste și durabile pentru ucraineni. La rândul său, Macron a menționat că „susținem cu toții Ucraina și pacea”. „Acestea ar putea fi zile decisive pentru noi toți” în privința Ucrainei, a spus și cancelarul german.

