Cel mai invidiat motan din lume își face debutul în televiziune. Pisoiul guvernului britanic a văzut cei mai mulți lideri mondiali și este la al șaselea mandat de premier / Larry e cel mai longeviv rezident al Downing Street 10

Motanul Larry este la al șaselea mandat de prim-ministru, a văzut președinți și prinți intrând pe ușa neagră a clădirii nr. 10 din Londra și va deveni în curând cel mai longeviv rezident continuu al Downing Street.

Motanul guvernului britanic își face debutul în seriale documentare

Peisajul politicii britanice s-a schimbat mult în ultimii 15 ani, dar motanul Larry a rămas o constantă liniștitoare. Acum, popularitatea sa va apărea într-un nou serial documentar de pe Channel 4, prezentat de David Baddiel, „David Baddiel: Omul-pisică”, care explorează dragostea britanicilor pentru pisici.

„Larry este absolut motanul pe care merită să-l întâlnești la numărul 10”, a declarat o sursă din Westminster pentru The Guardian, adăugând că, așa cum pot confirma ofițerii de poliție staționați în fața intrării de la numărul 10, care îi deschid mereu ușa, motanul „are controlul asupra casei”.

Larry este spaima șoarecilor din Downing Street 10

Larry, al cărui titlu oficial este șef al șoarecilor din Downing 10, s-a strecurat în inima guvernului britanic după ce a fost adoptat de la Adăpostul de câini și pisici Battersea pentru a prinde rozătoare.

Povestea lui poate face de rușine orice biografie politică superficială. Găsit vagabond în Wandsworth, motanul a ajuns la Westminster, în 2011, când guvernul de coaliție al lui David Cameron și Nick Clegg era la începuturi.

Deși tensiunile planau asupra celor doi parteneri guvernamentali, Cameron era dornic să risipească orice animozitate dintre el și noua felină favorită a națiunii.

„Se zvonește că nu-l iubesc pe Larry, îl iubesc”, a declarat fostul premier britanic în timpul mandatului său.

O figură mai consacrată acum decât era pe atunci, Larry pare să se fi adaptat la lumina reflectoarelor. Deseori văzut în transmisiuni în direct așteptând răbdător la ușa din față, atitudinea sa relaxată în fața publicului a devenit o pacoste pentru grădinarul de pe Downing Street, Larry vizitând adesea grădina cu flori din față pentru a-și face nevoile.

Pisoiul are 18 ani, fiind cel mai longeviv rezident al cabinetului britanic

Pagina oficială a guvernului descrie motanul tigrat în vârstă de 18 ani petrecându-și „zilele întâmpinând oaspeți în casă, inspectând sistemele de securitate și testând mobilierul antic pentru a-l ajuta să doarmă” și enumeră responsabilitatea sa zilnică: prinderea șoarecilor.

Deși este prima felină care poartă acest titlu specific, pisicile au fost binevenite pe coridoarele puterii timp de cel puțin un secol, a explicat Philip Howell, profesor de geografie la Universitatea din Cambridge, care a scris pe larg despre relația om-animal.

„Stabilitatea este o parte esențială a atractivității lui Larry. Motanul oferă publicului o continuitate atât de necesară și, pe deasupra, o continuitate nepartizană”, susține expertul.

Larry este cea mai simpatică atracție

Justin Ng, un fotograf prezent adesea în holul de presă din fața Downing Street nr. 10, care a devenit prieten cu Larry de-a lungul anilor, este de acord cu profesorul Howell: „Constanțele sale și capacitatea sa inegalabilă de a apărea la momentul potrivit și de a poza pentru noi toți îl fac atât de îndrăgit de toată lumea”.

„În clipa în care se întâmplă ceva pe stradă, mai ales o vizită oficială, ca un ceasornic, el va fi în față”, a declarat o sursă din Downing Street. „Îi place covorul roșu”.

Fostul președinte american Barack Obama și liderul ucrainean Volodimir Zelenski sunt doar câțiva dintre liderii mondiali pe care Larry i-a fermecat. Dar nu toți liderii l-au plăcut pe motan: „Theresa May îl ura, se știe, pentru că era o persoană pasionată de câini”, a spus Ng, care a văzut câțiva parlamentari încercând, fără succes, să-l mângâie pe Larry (Matt Hancock și David Lammy sunt pe listă).

Fostul secretar al Scoției, Ian Murray, a mers până la a-l descrie pe Larry drept un „mic drac” pentru că a refuzat să pozeze cu noul cabinet laburist, a spus Ng, adăugând: „Cred că Larry a râs ultimul de el”.

Bătăi și certuri publice

Ca toate animalele politice, Larry a avut parte de certuri publice, mai ales cu Palmerston, motanul care a locuit la Ministerul de Externe până s-a pensionat în august 2020. Cei doi puteau fi adesea văzuți certându-se, a spus un ofițer de poliție de serviciu la numărul 10. A intervenit vreodată poliția? „O, nu, nu. Nu te implici într-o bătaie de pisici”, a răspuns ofițerul.

Popularitatea lui Larry este incontestabilă. Există diverse conturi sociale dedicate celui mai bun vânător de șoareci din Marea Britanie, în special contul Number10Cat X, care are peste sute de mii de urmăritori. Larry primește, de asemenea, corespondență de la fani, jucării și recompense din întreaga lume și a apărut recent în cartea jurnalistului și fostului consilier special Peter Cardwell, „Animalele politice”.

Care sunt locurile sale preferate

Când nu se plimbă pe trotuare, locurile sale de dormit frecvente includ imprimanta și tăvile de scrisori. De asemenea, îi plac pervazurile de o parte și de alta a ușii de la intrare. Ng spune că pensula și jucăriile lui Larry sunt ascunse în comoda Ducelui de Wellington, în foaierul de pe Downing Street, acest lucru este știut de îngrijitorii, funcționarii publici și ofițerii cu care interacționează zilnic. Cei care îl hrănesc sau îi oferă dulciuri sunt preferații lui Larry.

În calitate de lider, motanul primește și critici. Redactorul politic al ziarului New Statesman, Andrew Marr, l-a numit pe Larry „prea gras și prea leneș pentru a-și face treaba”, acuzându-l că este „dependent de asistența socială”.