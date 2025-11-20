Motanul dispărut de un an s-a reunit cu familia după o călătorie de 2000 de km prin 3 țări. Povestea lui Pierre s-a viralizat instant

O pisică dispărută de un an s-a reunit cu stăpâna lui după o călătorie incredibilă de aproape 2000 de km prin trei țări. Nicole Souillard, proprietara lui Pierre, a fost încântată să audă că motanul ei este în viață și a mers în Marea Britanie pentru a-l lua acasă.

Aventura incredibilă a lui Pierre

Motanul s-a ascuns în spatele unui camion care a călătorit din Franța în Italia, apoi a ajuns în Marea Britanie, unde a fost, în cele din urmă, predat unui medic veterinar. Ulterior, după o căutare ingenioasă, Pierre s-a reunit cu stăpâna lui.

Pisica a fost numită Pierre de către veterinari după ce a fost găsită în spatele unui camion în Telford, Shropshire. Aceasta a fost dusă la Southwater Vethouse de către șofer. După călătoria de aproape 2000 de km prin Italia, Franța și peste Canalul Mânecii, motanul a rămas la clinica veterinară până la revederea cu proprietara.

Motanul a fost găsit după 1 an datorită microcipului

Rachel Harvey, manager de cabinet la Southwater Veterinary Group, a declarat că „a fost o adevărată surpriză să-l aducă pe Pierre la recepție fără să aibă o idee de unde venea sau cum se strecurase în camion. Din fericire, avea microcip și am aflat că era înregistrat într-o bază de date franceză. După câteva cercetări, proprietara lui Pierre a fost găsită și am reușit să vorbim cu ea prin Google Translate. S-a dovedit că dispăruse de peste 12 luni de acasă, lângă Calais”, scrie WTJ.

După două săptămâni petrecute în cabinetul veterinar, Pierre a mai stat 14 zile în carantină, în Dover, înainte ca Nicole să poată să-l ia și să-l ducă acasă.

„Acesta este cel mai fericit final la care am fi putut spera, pentru o poveste atât de extraordinară. Pierre s-a întors în siguranță acasă, în Franța, la familia lui. Este o dovadă fantastică a importanței microcipării animalelor de companie și a actualizării acestor date dacă adresa vi se schimbă. Dacă Pierre sau ar trebui să spun Ushuaia nu ar fi fost microcipat, probabil că rezultatul nu ar fi fost același”, a explicat ea.

În timpul petrecut la Southwater Vets, Pierre – al cărui nume real este Ushuaia – a rămas în carantină și a primit tratament pentru un abces sub bărbie și un ulcer.

„Nu părea să-i pese de noul mediu și s-a acomodat frumos cu rutina sa de curățare a rănilor, medicație și, bineînțeles, îmbrățișări. Ne-a părut rău că a plecat”, a mai spus Rachel.