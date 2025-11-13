Pisicile pot trăi chiar și 30 de ani. Un om de știință japonez a creat un tratament care prelungește viața felinelor

Un om de știință japonez a creat un tratament ce vizează boala renală cronică (BRC) la pisici, prelungindu-le speranța de viață la 30 de ani. Felinele, cu o durată medie de viață de doar 15 ani, au probleme din cauza BCR, fiind o amenințare majoră pentru 30% dintre ele deoarece le afectează sănătatea și care duce, în cele din urmă, la moarte.

Știința face minuni pentru pisici

O nouă injecție a arătat rezultate promițătoare în studiile clinice, depășind așteptările experților și chiar demonstrând o îmbunătățire la pisicile aflate în stadiu terminal. Echipa dr. Toru Miyazaki lucrează activ pentru a asigura accesibilitatea medicamentului, făcând acest tratament salvator de vieți accesibil tuturor proprietarilor de pisici.

Aproape 10 milioane de pisici cresc în Japonia, iar multe dintre ele mor din cauza bolilor renale. De la descoperirea, acum 20 de ani, a proteinei „AIM”, care se găsește în sânge, profesorul Miyazaki s-a dedicat cercetării acestei proteine. Pe parcursul cercetărilor sale, a devenit evident că AIM îmbunătățește funcția renală, scrie Universitatea din Tokyo pe site-ul său.

Gena AIM există din abundență în sânge și are o structură complexă în formă de bile mici conectate între ele. Când Miyazaki a fost profesor la Centrul Medical Southwestern al Universității din Texas, Dallas, a tratat șoarecii fără AIM cu o dietă bogată în grăsimi pentru a-i îngrășa, descoperind astfel că, în comparație cu șoarecii grași cu AIM, obezitatea și steatoza hepatică se accentuau la cei fără această genă.

Prin îmbunătățirea funcției renale, poate AIM să dubleze durata de viață a pisicilor?

După întoarcerea la Universitatea din Tokyo în 2006, dr. Toru Miyazaki și-a concentrat cercetările către tot felul de boli, cum ar fi AIM (micoza renală amiotrofică) și a publicat o serie de lucrări care demonstrează modul în care AIM răspunde la obezitate, cancer hepatic, diabet de tip 2 și peritonită cronică.

În 2016, lucrarea sa care clarifica implicarea AIM în bolile renale la pisici a fost publicată în Nature Medicine. Boala renală este cauzată de acumularea de celule moarte în tractul urinar, care, în cele din urmă, îl blochează, ducând la leziuni renale. Miyazaki descrie AIM ca un fel de agent care servește la desfundarea țevii.

Considerând că AIM ar putea fi folosit ca tratament terapeutic pentru pisici, Miyazaki a înființat o companie startup în 2017 numită L’Aimia. În prezent, el desfășoară cercetări privind producerea în masă a AIM cultivate din celule de mamifere.

Pe lângă administrarea tratamentului ca vaccin preventiv, se așteaptă ca acesta să funcționeze și la pisicile cu funcție renală afectată, crescându-le speranța de viață de la 15 ani la 30 de ani, potrivit lui Miyazaki. Nu au existat efecte secundare.

Utilizarea AIM pentru tratarea oamenilor în viitor

Miyazaki susține că îi plac pisicile, dar ce îl motivează cel mai mult sunt așteptările înalte ale proprietarilor de animale. De asemenea, îl inspiră o prietenă dragă pe care a pierdut-o din cauza unei boli terminale și faptul că și ea era o iubitoare de feline.

„Cred că prietena mea este unul dintre motivele pentru care sunt determinat să salvez pisici, altfel nu mi-aș fi imaginat vreodată să mă concentrez pe ele. În realitate, însă, am fost martor la mulți oameni care au murit din cauza unor boli incurabile, așa că sunt convins că voi folosi, în cele din urmă, AIM pentru a trata oamenii. Aceasta este cea mai mare motivație care îmi susține cercetarea în acest moment”, a declarat profesorul.