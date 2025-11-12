VIDEO I Biblioteca Metropolitană din București are un angajat special: Pisica Irinuca veghează miile de cărți și e cel mai drăgălaș sistem de alarmă / Felina iubește cutiile goale și florile

Iubim pisicile pentru că sunt pufoase, calme, afectuoase și foarte atașate de noi. Dintre toate animalele din lume, felinele ocupă primul loc când vine vorba de legătura cu oamenii. Ele par să fi înțeles cel mai bine cum să cucerească inima omului. Mieunatul, torsul blând și privirea hipnotizantă creează o legătură unică, specială cu stăpânii lor.

Pisicile ocupă un loc special în viața noastră

Pisicile miaună doar la oameni; această comunicare vocală este rezervată special pentru tine. „Limbajul pisicesc” nu numai că te ajută să creezi o legătură cu pisica ta, dar înseamnă și că ai mereu un prieten cu care să vorbești.

O altă calitate a pisicilor este îngrijirea, fiind concepute să se mențină curate. Pisicile sănătoase și fericite petrec până la 50% din zi îngrijindu-se, rezultând feline foarte curate. O zi obișnuită pentru o pisică implică 18-20 de ore de somn, asta înseamnă mult timp liber și faptul că nu deranjează pe nimeni.

Biblioteca Metropolitană din București este păzită de pisica Irinuca

Toate aceste beneficii incredibile i-au determinat pe cercetători să descrie pisicile drept eroinele necunoscute care ajută oamenii să aibă o sănătate fizică și mintală mai bună. De asemenea, tot mai multe instituții publice adoptă animale pentru relaxarea angajaților sau amuzamentul vizitatorilor.

Biblioteca Metropolitană din București – Filiala Ion Creangă este un astfel de exemplu. Instituția culturală o are pe pisica Irinuca pe post de alarmă și securitate. Angajații spun că felina portocalie ocupă un rol prețios la locul lor de muncă: în fiecare dimineață îi așteaptă la intrare și pune pe fugă orice intrus rozător.

Care este povestea felinei

Biblioteca Metropolitană din București susține că s-a trezit într-o zi cu o pisicuță blândă și curioasă la Filiala Ion Creangă, căreia i-a pus numele după personajul lui Creangă. Apoi felina a dispărut brusc și, mai bine de două luni, angajații nu au știut nimic de ea până într-o zi de octombrie, când pisica a revenit puțin mai slabă, cu blana destul de murdară și mai tristă.

„Cei mai mulți dintre noi am plâns de fericire. E impresionant cât de mult poate însemna un animăluț „la biblioteca omului”. Irinuca a devenit parte din sufletul nostru — micuța noastră prietenă care aduce zâmbete printre rafturi și se așază mereu acolo unde e nevoie de puțină liniște și căldură”, scria BMB în mediul online.

Irinucăi îi plac mult cutiile goale

Acum, potrivit celei mai recente postări de pe rețelele sociale, pisica Irinuca își face rondul de dimineață, stă la ușă în caz că vrea cineva să intre și doar dacă o mângâi te lasă să treci. În momentul în care începe să toarcă, știi sigur că ai acceptul ei să intri în Biblioteca Metropolitană din București. Felinei îi plac mult cutiile goale, în care au stat cărțile, și florile, pe care le „smotocește” ori de câte ori are ocazia.

„Unele biblioteci au sistem de alarmă. Noi avem o pisicuță care ne așteaptă cuminte, în fiecare dimineață, la ușă. Irinuca își face mereu rondul de dimineață, iar cine intră fără să-i ofere o mângâiere, nu trece de controlul ei blănos. Torsul e sistemul de alarmă care spune „poți trece””, a subliniat Biblioteca Metropolitană din București pe Facebook.