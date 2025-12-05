Legoland Windsor a inițiat anul acesta proiectul „Paws in the Park”, care a debutat pe 30 noiembrie. Acest program le permite tuturor familiilor din Anglia care dețin câini să vină în Legoland, în fiecare duminică din luna decembrie.

Legoland pentru câini

Potrivit dogstodaymagazine, scopul acestui proiect este ca persoanele care dețin câini și vor să-i ia la Legoland, să nu piardă niciun moment din experiența oferită de parc. Vizitatorii pot vedea regatul Crăciunului, care oferă anul acesta concerte live susținute de o trupă festivă. Vor fi amplasate figurine făcute din Lego cu personaje din spectacolul „Spărgătorul de nuci”. Câinii care sunt trecuți pe lista lui Moș Crăciun îl pot vizita și vor primi o insignă care să marcheze prima lor vizită în regatul Crăciunului.

„Crăciunul înseamnă ca toată lumea să fie împreună și să creeze amintiri minunate, de aceea, în acest sezon festiv, primim prietenii noștri canini blănoși în parc. Paws in the Park este o premieră pentru noi la LEGOLAND Windsor Resort, iar în acest sezon festiv vrem să aducem bucurie, magie și joacă”, a declarat Ramesh Ganeson, vice-președintele Legoland Windsor.

O inițiativă pentru întreaga familie

Stăpânii se declară mulțumiți de inițiativa luată de administrația parcului. „În trecut a trebuit să aranjăm ca cineva să rămână acasă și să aibă grijă de câine, ceea ce ne putea limita ieșirile. Paws in the Park este o inițiativă grozavă pentru întreaga familie, deoarece înseamnă că prietenul nostru patruped iubit se poate bucura acum de distracția festivă alături de noi.”, a precizat Gemma Todd, o vizitatoare Legoland.

Pentru a intra în parc, stăpânii câinilor trebuie să achite o taxă de 10 lire/cățel, trebuie să respecte regulile impuse de angajați și să completeze un formular la intrare în care să spună că au venit cu un animal. Biletele standard pentru adulți este de 34 de lire, iar copii mai scunzi de 90 cm au acces gratuit.

