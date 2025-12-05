Articole / Reportaje

Yukanna, eroina cu lăbuțe: Cea mai blândă salvatoare din cadrul Salvamont se retrage după 11 ani de misiuni

Catinca Andrușcă 5 decembrie 0 comentarii
Câinele utilitar Yukanna alături de un salvator montan Sursa foto: Câini Salvamont România - avalanșă și mediu natural

„Câinii Salvamont România: avalanșă și mediu natural” au postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care anunță pensionarea unei cățelușe din echipa de salvatori montani. Yukanna, în vârstă de 11 ani, este ultima dintr-un grup de Labradori salvatori, care s-a pensionat. Erik și Helios, colegii ei, și-au încheiat activitatea la vârsta de 11, respectiv 12 ani.

Odihnă după ani de muncă: „Pensie lungă, lungă de tot, Yukanna! ”

Potrivit postării făcute de Câinii Salvamont România, Yukanna a fost mereu un câine gata de acțiune, intervenea fără rețineri și are multe misiuni îndeplinite cu succes la purtător. Yukanna a lucrat timp de doi ani cu fiica lui Helios, care acum a preluat ștafeta și deja îi duce moștenirea mai departe, salvând o victimă.

Câine utilitar alături de un salvator montan
Sursa foto: Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural

Yukanna, numită și „Doamna blândă a câinilor Salvamont” va mai putea participa în continuare la stagii realizate de Salvamont România, pentru a observa cum se antrenează generațiile noi. În lumea câinilor care se ocupă de operațiuni de salvare, Labradorii sunt cunoscuți pentru simțul mirosului ascuțit în spații deschise, dar și pentru cât de echilibrați și sociabili sunt.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

By Catinca Andrușcă

