„Câinii Salvamont România: avalanșă și mediu natural” au postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care anunță pensionarea unei cățelușe din echipa de salvatori montani. Yukanna, în vârstă de 11 ani, este ultima dintr-un grup de Labradori salvatori, care s-a pensionat. Erik și Helios, colegii ei, și-au încheiat activitatea la vârsta de 11, respectiv 12 ani.

Odihnă după ani de muncă: „Pensie lungă, lungă de tot, Yukanna! ”

Potrivit postării făcute de Câinii Salvamont România, Yukanna a fost mereu un câine gata de acțiune, intervenea fără rețineri și are multe misiuni îndeplinite cu succes la purtător. Yukanna a lucrat timp de doi ani cu fiica lui Helios, care acum a preluat ștafeta și deja îi duce moștenirea mai departe, salvând o victimă.

Yukanna, numită și „Doamna blândă a câinilor Salvamont” va mai putea participa în continuare la stagii realizate de Salvamont România, pentru a observa cum se antrenează generațiile noi. În lumea câinilor care se ocupă de operațiuni de salvare, Labradorii sunt cunoscuți pentru simțul mirosului ascuțit în spații deschise, dar și pentru cât de echilibrați și sociabili sunt.

