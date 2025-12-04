Cele mai loiale ființe: Ce ne învață animalele despre viață și iubire

Animalele de companie au devenit membri importanți ai multor familii, rata adopțiilor crescând rapid în timpul pandemiei din 2020. Potrivit bigissue, există 13,5 milioane de câini, 12,5 milioane pisici, un milion de iepuri, 700.000 țestoase și 600.000 de hamsteri în Marea Britanie. România este pe locul 1 la persoane care dețin pisici într-o gospodărie și pe locul 3 la cei care dețin câini. Animalele sunt o parte esențială din viața oamenilor, însă ce avem de învățat de la aceste ființe necuvântătoare?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Viața alături de un prieten blănos

Odată cu creșterea inflației, au crescut și costurile de îngrijire pentru un animal de companie. În Marea Britanie, suma medie cheltuită de stăpânii de animale pe mâncare ajunge la 4 miliarde de lire. Majoritatea persoanelor optează să își hrănească companionul cu mâncare organică sau bio, care costă mai mult decât alimentele obișnuite pentru animale.

Pe lângă mâncare, există și costurile medicale, intervențiile sau urgențele veterinare. Deși cheltuielile sunt din ce în ce mai mari, adopțiile continuă să se întâmple. Majoritatea animalelor de la târgurile de adopții pleacă acasă alături de o familie sau patrupezii abandonați pe străzi sunt salvați.

Animalele aduc bună dispoziție

Așa cum menționează și publicația Big Issue, animalele au devenit parte din fiecare persoană. Dacă mângâiem un câine sau o pisică, sunt eliberate endorfine și starea generală este îmbunătățită. În spitale, sunt aduse animale pentru sprijin emoțional și moral, crescând astfel moralul pacienților.

Un studiu arată că dacă un stăpân se uită adânc în ochii animalului său, nivelul de oxiticină (endorfină) din corp crește până la 300% la om și 130% la câini. De asemenea, animalele învață copiii să fie mai empatici și prietenoși. Deși este dureros momentul în care un patruped moare, copiii învață atunci că moartea este un proces natural al vieții și vor aprecia mai mult fiecare moment alături de cei dragi.

Fidelitatea animalelor este o caracteristică rar întâlnită în societatea omenească. Un câine, spre exemplu, se va întoarce la stăpân și îl va ierta, dacă îi greșește. Un câine, o pisică, papagal sau hamster ne învață să fim mai buni, loiali și să apreciem lumea din jurul nostru. Legătura oamenilor cu animalele există din cele mai vechi timpuri, când câinii au fost domesticiți din lupi sau pisicile au fost aduse în case, pentru a prinde șoareci.

Citește și:

Cadouri drăguțe de Moș Nicolae pentru căței sau pisici

Când un simptom banal devine un semnal de alarmă: Povestea lui Gideon și lupta cu cancerul (VIDEO)