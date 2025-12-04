ADOPTII

Dăruiește iubire de Moș Nicolae: Adoptă un cățel sau o pisică și primești cadouri

Cățel ținut în brațe de o fată Sursa foto: ASPA București

ASPA București organizează sâmbătă, 6 decembrie, un târg de adopții, la Museum of Immersive New Art (MINA). Cu ocazia zilei de Moș Nicolae, cei care își doresc să aducă acasă un prieten blănos și loial sunt așteptați la eveniment.

O bucurie în preajma sărbătorilor

La târgul de sâmbătă, 17 căței așteaptă să își petreacă primul Crăciun alături de o familie iubitoare. Câinii sunt deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați, în funcție de vârstă. În colaborare cu ASPA se află asociația One Rescue, care va aduce pisici disponibile pentru adopție.

Persoanele care vor pleca acasă cu un prieten blănos vor primi cadouri de la sponsorii evenimentului: MINA, EVersa, Pedigree, Petradar, Starbucks, Școala de dresaj Cristian Giu, Dog Scouts Romania, Reptiland București și DogPro. Târgul de adopție se va desfășura între orele 10 și 16.

Sursa foto: ASPA București

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

