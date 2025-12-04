ASPA București organizează sâmbătă, 6 decembrie, un târg de adopții, la Museum of Immersive New Art (MINA). Cu ocazia zilei de Moș Nicolae, cei care își doresc să aducă acasă un prieten blănos și loial sunt așteptați la eveniment.

O bucurie în preajma sărbătorilor

La târgul de sâmbătă, 17 căței așteaptă să își petreacă primul Crăciun alături de o familie iubitoare. Câinii sunt deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați, în funcție de vârstă. În colaborare cu ASPA se află asociația One Rescue, care va aduce pisici disponibile pentru adopție.

Persoanele care vor pleca acasă cu un prieten blănos vor primi cadouri de la sponsorii evenimentului: MINA, EVersa, Pedigree, Petradar, Starbucks, Școala de dresaj Cristian Giu, Dog Scouts Romania, Reptiland București și DogPro. Târgul de adopție se va desfășura între orele 10 și 16.

