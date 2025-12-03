Un cal căzut într-o fântână veche, adâncă de circa zece metri, în satul Miheleu, din comuna bihoreană Lăzăreni, a fost salvat marţi noaptea de pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenţie Tinca, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ISU Bihor, intervenţia a avut loc în cursul serii de marţi, în jurul orei 22:00.

Proprietarul a observat dispariţia calului, iar după căutări l-a găsit într-o fântână situată pe terenul unei case părăsite şi a solicitat imediat ajutorul pompierilor.

La faţa locului a acţionat un echipaj al Gărzii Tinca, cu o autospecială de stingere, sprijinit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lăzăreni.

Pentru salvare, un pompier a coborât în fântână pentru a asigura animalul, acesta fiind ulterior extras cu ajutorul chingilor şi al unui buldoexcavator.

“Calul a fost scos în viaţă şi a fost evaluat de medicul veterinar prezent la faţa locului, prezentând hipotermie şi răni minore la nivelul capului”, a precizat, în comunicat, Alina Butaci, din partea ISU Bihor.