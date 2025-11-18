În prezent, există undeva la 350 de rase de cabaline, dar câteva ies în evidență și sunt populare în întreaga lume. De la caii de tracțiune până la caii pursânge, acești giganți blânzi cuceresc inimile tuturor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De asemenea, fiecare are calitățile sale speciale, chiar dacă mulți dintre ei sunt versatili și au un set impresionant de abilități, notează The Spruce Pets.

Mai departe, îți prezentăm, pe scurt, cele 10 rase de cabaline care ies cel mai ușor în evidență.

Cele mai populare rase de cai

American Quarter

Caii din rasa American Quarter sunt iubiți pentru temperamentul lor blând și pentru calitățile lor atletice. De aceea, sunt excelenți pentru echitație și au fost creați tocmai pentru această activitate. Au apărut în secolul al XVII-lea, în urma încrucișărilor raselor pursânge engleze și spaniole cu rasa Chickasaw american, cunoscută pentru agilitate.

Caii din această rasă sunt ușor de întreținut și pot fi hrăniți cu fân și cereale, alături de fructe și legume, drept recompense.

Cal arab

Aceasta este cea mai veche rasă din întreaga lume și datează de acum circa 5.000 de ani. De fapt, multe rase din prezent își au originea în calul arab. Sunt cai plini de energie, nărăvași, deci nu sunt buni pentru începători. Dar sunt loiali, iar întreținerea lor este foarte ușoară. Au nevoie de mai puțină mâncare decât alte rase, și pentru că au o talie mai mică.

Pursânge englez

Aceștia sunt cei mai populari cai de curse în America de Nord și Marea Britanie. Sunt celebri pentru viteză, agilitate și energie. Caii din această rasă fac carieră în competiții de echitație. Pentru că au un metabolism foarte rapid, au nevoie de mai multă hrană decât caii din alte rase. Totuși, dieta clasică a cabalinelor, bazată pe fân și cereale, este suficientă. Pielea este sensibilă, deci este nevoie de o îngrijire atentă.

Appaloosa

Caii din această rasă sunt unii dintre cei mai spectaculoși, datorită petelor care-i fac să semene cu câinii dalmațieni. Mulți experți cred că rasa a apărut în urma încrucișării dintre caii sălbatici cu rasele pursânge, American Quarter și arabă.

Sunt cabaline versatile, ideale pentru călărie de plăcere și pentru curse lungi. Mănâncă iarbă, fân, cereale, fructe și legume, deci nu sunt foarte pretențioși. Caii cu blana preponderent albă au nevoie de îngrijire mai atentă, cu spălare frecventă și protecție împotriva soarelui.

Morgan

Caii din această rasă se remarcă prin forță și eleganță. Totuși, în timpul perioadei coloniale, au fost folosiți mai mult pentru prima calitate, la muncă în ferme. În schimb, astăzi, aceștia sunt cai pe care îi întâlnești foarte frecvent la spectacole, datorită frumuseții. Sunt ușor de întreținut și nu au nevoie de mai multă hrană decât multe alte rase, iar o îngrijire standard este suficientă.

Cai cu sânge cald/Warmbloods

Caii cu sânge cald reprezintă o categorie de rase care se remarcă printr-un temperament energic. Sunt cai de talie medie, precum American Quarter, canadieni, Cleveland Bay sau Hanoverian. Sunt diferiți de caii cu sânge fierbinte, așa cum este cel arab, sau cel cu sânge rece, precum caii de muncă.

Ponei

Datorită dimensiunilor reduse, poneii sunt cabaline foarte populare în rândul copiilor. Un alt avantaj al poneilor este temperamentul lor foarte liniștit. Astfel, copiii vor învăța să călărească rapid și fără probleme.

Metiși

Caii care nu fac parte din nicio rasă și care nu au pedigree sunt des întâlniți și populari printre crescătorii de cai. Sunt versatili și foarte loiali, iar de cele mai multe ori, sunt ușor de întreținut. De regulă, au o rezistență mult mai mare la boli decât caii de rasă. În plus, nu au boli genetice.

Rase de cai amblatori

Caii amblatori (cu mers amblat) sunt ideali pentru călărie, mai ales pentru cei care doresc o experiență sigură și liniștită. Sunt recomandați mai ales seniorilor și oamenilor care au foarte puțină experiență în călărie.

Mersul amblat la cai înseamnă că picioarele de pe aceeași parte se mișcă aproape simultan. Este diferit de mersul trap, în care patrupedele merg în diagonală: dreapta-față cu stânga-spate și stânga-față cu dreapta-spate.

Cai de tracțiune

Caii de tracțiune sunt cai cu sânge rece, adică cu un temperament calm. Sunt foarte cunoscuți pentru capacitatea lor de a căra și a trage după ei greutăți mari. În trecut, erau folosiți în armate pentru transportul echipamentului și proviziilor. De asemenea, sunt cai foarte rezistenți la vreme rece și la boli.

Concluzii

Cele mai multe rase și specii de cabaline prezentate aici trăiesc 25 de ani sau mai mult. Pentru longevitate, îngrijirea optimă este esențială, mai ales în cazul raselor pure, care sunt predispuse la boli genetice. În orice caz, îngrijirea cailor este o activitate costisitoare, în care ai nevoie de un spațiu adecvat, hrană de calitate și îngrijire periodică.