ASPA București a dat startul campaniei „Acasă de Crăciun”, care face apel la adopția responsabilă a animalelor, în contextul în care acestea devin cadouri de sărbători și de cele mai multe ori sunt returnate la adăposturi după o perioadă. „Apel de Crăciun” atrage atenția asupra responsabilității care vine odată cu adopția unui animal și importanța acordării unui cămin, pe termen lung.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O casă pentru fiecare câine: „Iubirea se trăiește, nu se dăruiește!”

Campania „Acasă de Crăciun” a fost lansată pe 1 decembrie, de Ziua României, printr-un videoclip postat de ASPA pe pagina de Facebook: „Imaginile din campanie prezintă câinii din adăposturi într-un decor de sărbătoare pentru a arăta că pot face parte dintr-o familie — atunci când decizia este una asumată.”

Scopul campaniei este de a-i aduce pe iubitorii de animale aproape și să le ofere câinilor din adăpost șansa la un cămin care să le ofere iubirea de care au nevoie. În perioada Crăciunului, animalele devin cadoul care apare sub brad, însă unii stăpâni le returnează la adăpost după ce sărbătorile au trecut. ASPA încurajează adopția responsabilă și oferirea unei case permanente, nu doar în prejma sărbătorilor.

După videoclipul de promovare a campaniei, a urmat o postare despre două cățelușe surori, Abby și Luna, îmbrăcate în haine de Crăciun. Cele două surori, în vârstă de 3 luni, așteaptă să își înceapă noua viață alături de o familie iubitoare.

Citește și:

Valegro, cel mai medaliat cal de dresaj al Marii Britanii, a fost eutanasiat la vârsta de 23 de ani. Şi Uthopia, colegul lui de grajd, a murit prin aceeași metodă

Bistriţa-Năsăud renunţă la artificii de Revelion pentru a proteja animalele de companie: ”Vine un show de lasere spectaculos”