Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, cu târgurile de Crăciun în prag de deschidere, iar tarabe pline de mâncare și suveniruri își așteaptă clienții. Spiritul sărbătorilor poate fi stresant pentru patrupezi, mai ales dacă stăpânii au invitați la masă și casa se aglomerează. Kelly Fishman, medic veterinar și fondatoarea asociației Strut Animal Mobility Specialists, a vorbit pentru publicația GBH despre cum putem avea grijă de prietenii blănoși în timpul Crăciunului și Anului Nou.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum îți poți ajuta animalul să rămână calm în perioada sărbătorilor

În perioada Crăciunului, sunt așteptați musafiri, iar schimbarea de mediu poate fi stresantă pentru patrupezi. Kelly Fishman sugerează ca animalul să aibă acces la o cameră separată, unde se poate odihni în liniște și nu este deranjat de invitați. Pentru animale, copiii sunt un factor de stres deoarece sunt energici și nu știu întotdeauna cum să-și exprime entuziasmul atunci când se joacă cu o pisică sau un câine.

„Nu toată lumea provine dintr-o casă cu un animal precum un câine sau o pisică și cu siguranță nu este câinele sau pisica pe care o au acasă”, a declarat Kelly Fishman. „Așadar, dacă aveți un câine sau o pisică care nu este obișnuit(ă) cu copiii, este bine să acordați puțin timp acelui copil pentru a-i arăta cum să interacționeze în siguranță și cu calm cu propriul dumneavoastră animal.”

Semne de stres la animale

Semnalele că un patruped este stresat diferă la fiecare. Un câine anxios va avea urechile ciulite și va avea ochii atât de bulbucați încât albul din jurul irisului va fi din ce în ce mai vizibil. Această manifestare poartă numele de „ochi de balenă”. O pisică stresată va ține spatele arcuit și își va poziționa urechile pe o parte, deschise și alerte la orice sunet din jurul lor.

Kelly Fishman încurajează stăpânii care au animale hiperactive să încerce să mențină o rutină de joacă, pentru a le ajuta să consume energia într-un mod sănătos. „Exercițiul este o modalitate excelentă de a gestiona multe dintre aceste probleme de comportament”, a precizat Kelly. „Dacă aveți posibilitatea să vă scoateți câinele într-o plimbare lungă sau să faceți multă activitate în dimineața unei întâlniri, înainte ca toată lumea să ajungă și să consumați astfel o parte din energia pe care ar putea să o aibă mai târziu.”

Cât despre mâncarea de sărbători, medicul veterinar sfătuiește stăpânii să fie atenți ce gustări le strecoară câinelui sau pisicii. Carnea de pui, curcan și dovleacul sunt sigure, însă oasele pot fi periculoase. Acestea se pot rupe și cauza răni intestinale, iar usturoiul și ceapa sunt ingrediente dăunătoare pentru animale. Orice gustare trebuie administrată în porții mici, pentru a preveni un episod neplăcut de indigestie sau alte complicații medicale.

Citește și:

Daruri, saci de hrană și iubire pentru cei 1.000 de câini din Galați de la Adăpostul Help Lăbuș (FOTO)

EXCLUSIV | Durerea are o poveste: Cățelușa Katya, inspirație pentru o expoziție organizată de Asociația Sache / “Acest caz ne-a ajutat să găsim lacune în legislație” (VIDEO)