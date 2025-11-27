Biblioteca metropolitană “Mihail Sadoveanu” din București a fost gazda expoziției “Durerea are o poveste”, care a expus cazul a 14 animale salvate de Asociațiea “Sache Vet”. Numărul nu a fost ales întâmplător, ci este numărul de lovituri pe care cățelușa Katya l-a primit de la stăpânul său.

Katya, o inspirație pentru schimbare

Veronica Turpan, director al Programului Educațional din Asociația Sache, a organizat expoziția de la Biblioteca Metropolitană. Ea a declarat pentru Pets&Cats că povestea Katyei, cățelușa abuzată de stăpânul ei într-un restaurant din sectorul 3, a inspirat evenimentul. “Povestea este absolut impresionantă. Ea a fost lovită de 14 ori și ca un simbol, ne-am gândit să facem 14 tablouri pe care le-am pus pe cadrul bibliotecii.” Acele tablouri prezintă poveștile adevărate a câtorva dintre animalele salvate de Asociația Sache Vet.

Laura Fincu, președinta asociației, a vorbit despre importanța acestui eveniment în ceea ce privește conștientizarea fenomenului de violență împotriva animalelor. “Această expoziție este importantă pentru că vrem să vorbim tot mai mult despre cazurile care ajung la noi, despre ce înseamnă efectiv acest abuz, despre consecințele violenței asupra animalelor, asupra societății.” Laura a mai precizat că legea nu a fost aplicată corect în cazul Katyei, autoritățile acordând doar o amendă stăpânului găsit vinovat. “Datorită acestui caz, am găsit lacune în legislație și am putut să le scoatem la lumină, să le facem cunoscute”.

Au fost organizate proteste pentru Katya, însă cățelușa a fost returnată actualului proprietar, care nu este același cu cel care a abuzat-o. Expoziția poate fi vizionată de trecători și de iubitorii de animale până pe 19 decembrie.



