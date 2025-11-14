Violențele suferite de cățelușa Katya în urmă cu câteva săptămâni au scandalizat o țară întreagă și au readus în discuție felul în care societatea românească este construită. Lipsa reacției autorităților și legile permisive din România, dar mai ales mentalitatea multora au stârnit reacții printre oameni, care cer schimbări. Cazul Katyei este doar cel mai recent dintr-o serie întreagă. Aproape că nu există săptămână în care să nu aflăm despre abuzuri săvârșite asupra animalelor. ”Violența e mai des întâlnită în societatea românească decât am vrea”, susține sociologul Gelu Duminică, cel care a făcut o scurtă radiografie a situației actuale și a originilor ei.

Bătaia, ruptă din Rai

Sociologul susține că acest comportament violent este doar o oglindire a ceea ce am trăit cei mai mulți dintre noi, a felului în care am crescut. ”Ne place sau nu, mai toți am văzut o formă de violență în familiile noastre.” Iar de aici, lucrurile sunt simple. ”Nu cred că cineva poate fi altfel în relațiile cu animalele decât este în relațiile cu oamenii”, mai spune Gelu Duminică. Mulți am crescut cu mentalitatea că ”bătaia e ruptă din Rai”.

Violența, o formă de educație

Așadar, cureaua și palma au fost, multă vreme, singura formă de coerciție a copiilor. Copii care au crescut cu o asemenea ”normalitate” și care, la rândul lor, au învățat să o tolereze. Ba mai mult, ”Violența nu a fost văzută ca o umilință sau o subordonare, ci o formă de educație.” Generații întregi au trăit asta pe propria piele și au aplicat-o ulterior copiilor lor, animalelor lor.

Pași spre normalitate

Totuși, ultimele decenii au arătat o ameliorare în mentalitatea generală. Campaniile de educare și inducerea ideii că violența nu este acceptată în societatea modernă, au reușit să transforme felul în care românii percep atitudinea pe care o au față de semeni și de necuvântătoare azi, față de cum o aveau în urmă cu 30 de ani, de pildă. ”În momentul acesta, dacă vezi pe cineva că-și bate calul sau cățelul apare în mediul online, e sunată poliția animalelor,” apreciază sociologul Gelu Duminică. Acesta consideră că, deși mai sunt mulți pași de făcut, suntem pe drumul cel bun și că educarea oamenilor în acest sens trebuie să continue.