Cazul cățelușei Katya continuă să stârnească emoție și revoltă în rândul iubitorilor de animale din întreaga țară. După ce imaginile și detaliile despre abuzul suferit de micuța patrupedă au devenit publice, Asociația Dreptate pentru Animale a decis să acționeze ferm în numele ei.

Pe 5 noiembrie, reprezentanții asociației, prin avocat Laura Vasilescu, au depus două plângeri penale împotriva fostului și actualului proprietar al Katyei, precum și două memorii adresate instituțiilor competente. Una dintre plângeri vizează modul în care a fost instrumentat inițial dosarul de către polițiștii care au tratat cazul superficial, fără a lua măsuri proporționale cu gravitatea faptei.

Protest pentru dreptate

În aceeași zi, zeci de iubitori de animale s-au adunat în fața sediului unde funcționează Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA) din București. Protestul, organizat tot de asociație, a avut loc în semn de solidaritate cu Katya și pentru a cere sancționarea celor responsabili de abuz și de neglijența din instrumentarea cazului.

Cei prezenți au afișat pancarte și mesaje prin care solicitau o aplicare corectă a legii și pedepsirea abuzurilor împotriva animalelor, indiferent cine sunt vinovații. Atmosfera a fost una emoționantă, dar și plină de determinare, semn că oamenii nu mai acceptă tratamentele inumane la adresa ființelor fără apărare.

De la indignare la acțiune

Cazul Katyei a devenit cunoscut după ce s-a aflat că micuța a fost lovită de 14 ori în cap de fostul său proprietar. Deși inițial agresorul a primit doar o amendă contravențională, reacția publică nu a întârziat: sute de mesaje de revoltă au inundat rețelele de socializare, iar numeroase organizații au cerut pedepsirea exemplară a vinovaților.

Acum, prin acțiunile în instanță și mobilizarea comunității, există speranța că justiția va face pași concreți în direcția corectă. Katya, cățelușa care a suferit enorm, a devenit un simbol al luptei pentru demnitatea și protecția animalelor din România.