STIRI

Iubitorii de animale cer dreptate pentru cățelușa Katya: Zeci de oameni protestează în Capitală, în fața Biroului pentru Protecția Animalelor (VIDEO & FOTO)

Claudiu Surmei 5 noiembrie 0 comentarii
Mai multe persoane protestează în fața Biroului pentru Protecția Animalelor Sursa foto: Pets&Cats

Zeci de iubitori de animale s-au adunat, miercuri, de la ora 15:00 în fața secției de poliție unde funcționează Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA) din București, pentru a protesta în semn de solidaritate cu cățelușa Katya.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Zeci de iubitori de animale au ieșit în stradă pentru Katya

Evenimentul, organizat de Asociația Dreptate pentru Animale, are loc după ce cazul micuței, lovită de 14 ori în cap de fostul său proprietar, a stârnit indignare publică. Inițial, autorul abuzului a primit doar o amendă contravențională, ceea ce a determinat numeroși iubitori de animale să ceară sancțiuni mai severe și tragerea la răspundere a polițiștilor care au instrumentat dosarul.

“Durerea nu face diferențe. Animalele simt durerea la fel ca noi”, au transmis reprezentanții Asociației Dreptate pentru Animale pe pagina lor de Facebook. “Pentru Katya și pentru toate celelalte animale abuzate, noi suntem aici.”

Protestul este pașnic și aprobat de Primăria Capitalei, și se desfășoară între orele 15:00 și 18:00. Organizatorii încurajează continuarea semnării petiției „Tragerea la răspundere a polițiștilor care nu au salvat-o pe Katya”, care a strâns deja peste 5.000 de semnături. Semnează și tu petiția aici!

Atmosfera din fața sediului BPA este una de solidaritate și emoție. Participanții scandează mesaje pentru dreptatea cățelușei Katya și pentru protecția animalelor abuzate din România.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Pets&Cats

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *