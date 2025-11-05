Zeci de iubitori de animale s-au adunat, miercuri, de la ora 15:00 în fața secției de poliție unde funcționează Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA) din București, pentru a protesta în semn de solidaritate cu cățelușa Katya.

Zeci de iubitori de animale au ieșit în stradă pentru Katya

Evenimentul, organizat de Asociația Dreptate pentru Animale, are loc după ce cazul micuței, lovită de 14 ori în cap de fostul său proprietar, a stârnit indignare publică. Inițial, autorul abuzului a primit doar o amendă contravențională, ceea ce a determinat numeroși iubitori de animale să ceară sancțiuni mai severe și tragerea la răspundere a polițiștilor care au instrumentat dosarul.

“Durerea nu face diferențe. Animalele simt durerea la fel ca noi”, au transmis reprezentanții Asociației Dreptate pentru Animale pe pagina lor de Facebook. “Pentru Katya și pentru toate celelalte animale abuzate, noi suntem aici.”

Protestul este pașnic și aprobat de Primăria Capitalei, și se desfășoară între orele 15:00 și 18:00. Organizatorii încurajează continuarea semnării petiției „Tragerea la răspundere a polițiștilor care nu au salvat-o pe Katya”, care a strâns deja peste 5.000 de semnături. Semnează și tu petiția aici!

Atmosfera din fața sediului BPA este una de solidaritate și emoție. Participanții scandează mesaje pentru dreptatea cățelușei Katya și pentru protecția animalelor abuzate din România.