Cățelușa Katya, un Cocker Spaniel Englez care a atras atenția publicului după ce a fost agresată într-un restaurant din Sectorul 3, se află acum în siguranță și se recuperează într-un mediu plin de liniște, iubire și grijă. După incidentul care a stârnit revoltă în rândul iubitorilor de animale, ASPA București a monitorizat îndeaproape situația ei pentru a se asigura că primește îngrijirile și protecția necesare.

Transfer legal și monitorizare constantă

Potrivit ASPA, Katya fusese deja transferată legal către un nou proprietar încă din 23 octombrie 2025, înainte ca poliția să intervină și să o ridice pentru investigații medicale. Angajații instituției au păstrat permanent legătura cu actualul deținător, cel care a primit cățelușa prin donație de la agresor, pentru a verifica starea ei de sănătate și modul în care se adaptează în noua familie.

Vizita la domiciliu: Katya este fericită și bine îngrijită

Echipa ASPA a realizat și o vizită la domiciliul noului proprietar, unde a constatat că patrupedul se află într-un mediu sigur și prietenos. Cățelușa locuiește acum alături de doi câini de talie mică, iar interacțiunea dintre ei este excelentă. În timpul vizitei, Katya s-a arătat sociabilă, veselă și atașată de familie — semn clar că se simte în siguranță.

Cățelușa este bine îngrijită, doarme în casă, dar are și o curte unde poate alerga și se poate juca liber. Toate aceste elemente au contribuit la o recuperare vizibilă, atât fizică, cât și emoțională.

Un proprietar responsabil și cooperant

Actualul proprietar s-a dovedit cooperant și deschis în toate discuțiile cu reprezentanții ASPA. Acesta a acceptat recomandarea echipei privind realizarea unei evaluări comportamentale pentru Katya — un pas important, având în vedere traumele prin care a trecut înainte de schimbarea deținătorului.

O poveste cu un final liniștitor

Deși Katya a trecut printr-o experiență dureroasă, povestea ei ia acum o direcție pozitivă. Ea se bucură de un cămin stabil, atenție și afecțiune, iar monitorizarea realizată de ASPA confirmă faptul că se recuperează frumos și își redobândește încrederea.

Cazul Katya reamintește cât de important este să raportăm situațiile de abuz și să susținem instituțiile și oamenii care luptă pentru protecția animalelor. Pentru Katya, viața a început din nou — de data aceasta, într-un loc unde este cu adevărat iubită.