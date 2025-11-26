La fel ca oamenii, și cel mai bun prieten al nostru poate deveni stresat și anxios. De aceea, este important să găsim metode prin care să-l liniștim. De asemenea, liniștea cățelului este esențială pentru sănătatea acestuia, notează PetMD.

De ce devin câinii anxioși

Ca să rezolvăm o problemă, trebuie mai întâi să ne dăm seama de cauze. Acestea pot fi multiple, de la separare, izolare, frica de zgomote puternice, schimbări în rutină sau schimbări în mediul înconjurător.

Anxietatea se manifestă și ea în multe moduri, cum ar fi:

Comportament distructiv;

Pierderea apetitului;

Scâncete;

Lătrat excesiv;

Gâfâit;

Încercarea de a se ascunde.

Dacă observi aceste comportamente la câinele tău, este crucial să iei măsuri. Din fericire, există o sumedenie de metode la îndemână, așa cum îți vom arăta mai departe.

Creează și menține o rutină zilnică

Câinele trebuie să aibă o rutină, pentru că doar așa se va simți confortabil și în siguranță. Aceste animale se simt cel mai bine atunci când viața lor are o structură și este previzibilă. Așadar, stabilește un timp pentru hrănit, plimbat, joacă și dormit.

Este esențial să rămâi consecvent cu acest plan, pe cât posibil. Firește, vor fi și schimbări în program, dar acestea trebuie să fie, cel mai bine, temporare, precum perioada de concediu.

Pune muzică liniștitoare

Muzica asigură un mediu liniștit și le poate reduce nivelul de stres. Totodată, și zgomotul alb ajută, pentru că elimină zgomotele imprevizibile din mediul înconjurător, precum artificii sau tunete.

Vestă calmantă

Industria animalelor de companie s-a diversificat extrem de mult în ultimele decenii. Pe piață există inclusiv veste calmante. Acestea aplică o mică presiune pe corpul prietenului tău blănos dându-i senzația că este îmbrățișat. O poți folosi în situații stresante, precum o călătorie cu mașina sau o furtună, pentru a reduce nivelul de stres.

Sesiuni de joacă

Sesiunile de joacă și de activități fizice nu trebuie să lipsească din rutina cățelului. Acestea sunt esențiale pentru sănătatea fizică și mentală, dar și pentru eliberarea de endorfine, hormoni care reduc anxietatea.

Pe deasupra, joaca întărește legătura pe care o aveți și va simți că are în tine un prieten de nădejde.

Oferă stimuli mentali

În continuarea punctului de mai sus, activitatea fizică trebuie să vină la pachet cu stimularea mentală. Mintea cățelului are nevoie de noi stimuli pentru a rămâne activă.

Stimulii pot include sesiuni de dresaj și jucării care le permit să învețe noi trucuri. Joaca împreună cu alți câini este de asemenea esențială, pentru că are ocazia să interacționeze cu membrii ai aceleiași specii.

Încearcă feromoni

Cățeii comunică prin eliberarea de feromoni. Atunci când un câine se află într-un mediu nou sau se simte anxios, aceste substanțe îi ajută să se liniștească. La fel ca în cazul vestei, acești feromoni sunt disponibili în magazinele specializate.

Perie cățelul

Peria, pe lângă rolul său crucial în curățarea blănii, oferă și un masaj și atingere. Aceasta este cu atât mai specială cu cât vine de la stăpân, deci este și o experiență care vă apropie. Periatul eliberează endorfine, asemenea masajului, deci va reduce stresul și va duce la relaxare.

Oferă-i suplimente naturale

Sunt mai multe tipuri de suplimente naturale pentru calmare, dar înainte să le folosești, vorbește cu medicul veterinar. Acesta va ști ce să-ți recomande, în funcție de istoricul medical al câinelui tău.

Folosește tehnici de desensibilizare

Tehnicile de desensibilizare se folosesc și în psihologia umană, iar principiul este simplu. Într-un mediu controlat, expui cățelul la un stimul care-i dă anxietate. Este esențial ca acest stimul să fie în doze cât mai mici, iar pe măsură ce devine rezistent, mărește intensitatea.

Folosește astfel de sunete la volum mic, iar apoi, mărește-l pe măsură ce câinele devine imun. Totuși, înainte să începi un asemenea proces, este recomandabil să te consulți cu medicul veterinar.

Discută cu medicul veterinar pentru un plan

Așa cum am mai menționat în acest articol, medicul veterinar trebuie să aibă un rol foarte important în reducerea anxietății cățelului. Pot fi și alte cauze mai severe care stau la originea anxietății, cum ar fi traumele. Acestea sunt mult mai complicate și este nevoie de specialiști pentru ameliorarea stresului.

