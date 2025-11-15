Creierul câinilor anxioși funcționează diferit, arată un studiu realizat prin scanare cerebrală. Legătura dintre frică, comportament și modul în care animalele procesează lumea din jur

A avea un câine înseamnă multă companie blănoasă și dragoste necondiționată. Unii proprietari au grijă inclusiv de animale cu boli mintale. Un studiu publicat în PLOS ONE a examinat scanările cerebrale ale câinilor anxioși și normali și le-a corelat cu comportamentul lor. Echipa de cercetare de la Universitatea din Ghent, Belgia, a descoperit că animalele anxioase au creierul diferit.

Studiul câinilor anxioși

Tulburările de anxietate ale oamenilor sunt variate și pot fi clasificate în mai multe tipuri principale. În general, acestea reprezintă niveluri ridicate de frică, sensibilitate emoțională și așteptări negative, uneori fiind dificil de tratat din cauza nivelului ridicat de anxietate.

Cercetarea anxietății la animale îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă ce o determină și să îmbunătățească tratamentul atât pentru oameni, cât și pentru animale. Studiul a urmărit să investigheze posibilele părți din creier asociate cu anxietatea la câini. Înțelegerea acestui fapt ar putea îmbunătăți tratamentul anxietății în medicina veterinară și dezvălui asemănări cu ceea ce știm despre anxietatea umană.

Mai mulți câini cu și fără anxietate au fost recrutați pentru scanări cu rezonanță magnetică funcțională (IRMf) ale creierului. Ei au fost supuși studiilor RMNf în stare de veghe prin anestezie generală, pentru a nu se stresa. Proprietarii câinilor au completat chestionare privind comportamentul animalelor de companie.

Cercetătorii au efectuat analize de date și modelare a funcției creierului, concentrându-se pe regiunile susceptibile la anxietate. Pe baza cercetărilor anterioare privind anxietatea la animale și la oameni, echipa a numit aceste regiuni ale creierului „circuitul anxietății”. Apoi au analizat dacă existau diferențe între funcția cerebrală a câinilor anxioși și a celor normali și dacă erau legate de comportamentele anxioase.

Experții au descoperit că există într-adevăr diferențe semnificative între câinii anxioși și normali. Principalele diferențe constau în căile de comunicare și puterea conexiunii în „circuitul anxietății”. De exemplu, câinii anxioși aveau amigdale (o zonă a creierului asociată cu procesarea fricii) deosebit de eficiente, ceea ce sugerează o experiență vastă cu frica (Acest lucru este similar cu rezultatele studiilor efectuate pe oameni).

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, conexiuni mai puțin eficiente la câinii anxioși între două regiuni ale creierului importante pentru învățare și procesarea informațiilor. Acest lucru ar putea explica de ce proprietarii câinilor anxioși din studiu au susținut că îi dresează greu.

Studiul prezintă dovezi puternice ale unor diferențe măsurabile în modul în care sunt conectate creierele câinilor anxioși, comparativ cu cei normali. Deși această cercetare nu ne poate spune dacă schimbările din creier au cauzat anxietatea sau invers, frica este cu siguranță reală.