De ce blana câinilor este diferită: explicațiile experților și sfaturi de îngrijire. Cum îți influențează viața ca stăpân de animale

Blana câinilor poate fi lungă, scurtă, dreaptă, creață, bogată sau rară. Când ai un câine, locuiești și cu părul lui pe canapea, în haine, adică peste tot! Dincolo de culoare, te-ai întrebat vreodată de ce blana câinilor e diferită? Motivul sunt genele lor.

Principalele tipuri de blană la câini

Cele trei caracteristici principale ale blănii câinilor sunt lungimea părului, dacă este creață sau dreaptă și dacă are caracterisici suplimentare, cum ar fi o mustață păroasă și sprâncene ciufulite.

Combinațiile acestor trei caracteristici au ca rezultat aceste tipuri diferite de blană: scurtă, sârmoasă, sârmoasă și creață, lungă. Potrivit unui studiu efectuat peste 1.000 de câini, genele sunt responsabile pentru această varietate. Gena responsabilă pentru părul lung (numită FGF5) este recesivă, ceea ce înseamnă că patrupedele trebuie să aibă două copii ale genei pentru păr lung.

Blana creață a câinilor este legată de o genă numită KRT71, care afectează keratina, o proteină implicată în formarea părului. Mutațiile acestei gene la pisici au ca rezultat rase fără păr (Sphynx) sau cu păr creț (Devon Rex), scrie PubMed.

Variațiile acestor gene ar putea explica tipul de blană la majoritatea câinilor testați. De exemplu, blana lungă a câinelui afgan nu este explicată de aceste trei gene. Sunt necesare studii suplimentare pentru a identifica mutații mai puțin frecvente și gene responsabile.

Cele mai vechi rase de câini ar fi avut părul scurt, ca urmare a genelor „sălbatice”. Schimbările ulterioare ar fi apărut prin mutații și practicile moderne de reproducere. Dacă toate cele trei mutații sunt prezente, câinele are o blană lungă, creață și fină. Un exemplu este Bichon Frisé.

Ce altceva diferă în blana câinilor?

Tipurile de blană pot fi, de asemenea, simple sau duble. La o rasă cu blană dublă, cum ar fi Labradorul, există un strat de păr mai lung și mai gros și un substrat mai moale și mai scurt. Lupii și câinii ancestrali au o blană simplă, iar blana dublă este rezultatul unei mutații în cromozomul 28.

La Labrador, mutația a fost probabil selectată, deoarece acești câini au fost crescuți pentru pescuit în Canada. Blana dublă este un izolator excelent și îi ajută să rămână calzi chiar și în apă rece.

De ce contează ce fel de blană are câinele

Știm că, odată cu schimbările climatice, Terra va deveni și mai caldă. Câinii cu blană dublă tolerează mai puțin stresul termic, deoarece părul lor previne pierderea de căldură.

Într-un studiu efectuat pe câinii care sufereau de boli legate de căldură, majoritatea celor 15 rase cu risc crescut aveau blană dublă. Rata mortalității la acești câini a fost de 23%. Ne putem doar imagina cum trebuie să te simți ieșind afară într-o zi cu 40 de grade purtând o blană groasă.

Câinii cu blană dublă năpârlesc mai mult. Asta înseamnă că până și rasele cu păr scurt, precum Labradorul, pot năpârli o cantitate uimitoare de păr. Dacă nu tolerezi părul de câine, atunci o rasă cu blană dublă nu ți se potrivește.

Când ne gândim la lână, ne vin în minte oile, dar în trecut, câinii lânoși erau crescuți pentru lâna lor, care era țesută de grupurile indigene și folosită la confecționarea păturilor.

Blana câinelui influențează, de asemenea, cât de mult timp și efort sunt necesare pentru îngrijirea lui. Câinii cu păr lung sau creț au nevoie de mai mult timp investit în îngrijirea lor sau de vizite la un frizer profesionist. Câinii metiși sunt predispuși să aibă părul creț. Într-un studiu american, stăpânii cu astfel de rase au raportat că îngrijirea lor a fost mult mai dificilă decât se așteptau.

Dacă oamenii nu sunt capabili să facă față cerințelor câinilor cu păr lung, lipsa îngrijirii poate cauza probleme de sănătate. Un studiu privind cazurile de cruzime față de animale din New York a constatat că 13% dintre acestea au implicat încâlcirea părului, 93% dintre câinii afectați având păr lung.

Cum previi problemele

Dacă ai o rasă de câine cu păr creț sau lung, e util să-l dresezi să-i placă să fie periat de la o vârstă fragedă. Poți face acest lucru prin contracondiționare, astfel încât să aibă un răspuns emoțional pozitiv la îngrijire, în loc să se simtă anxios. Mai întâi arată-i peria sau periază-l ușor, apoi dă-i o recompensă. Va învăța să asocieze periajul cu ceva pozitiv.

În cazul în care îți duci câinele la groomer, este foarte important ca prima sa experiență să fie pozitivă. Un incident înfricoșător sau dureros va îngreuna mult mai mult îngrijirea ulterioară.

Este dificil să-ți periezi câinele? Probabil că periajul îl percepe înfricoșător. Consultarea unui dresor de câini sau a unui specialist în comportament canin, specializat în metode pozitive de dresaj, poate ajuta mult.