Elevii miaună și latră la școală. Tot mai mulți copii se consideră animale și refuză să vorbească la ore. Fenomenul bizar se extinde alarmant

Potrivit publicației Daily Mail, în Melbourne, Australia, există o adolescentă care se identifică drept pisică. Școala privată la care merge confirmă „comportamentul animalic” al fetei și, se pare, personalul chiar cooperează cu refuzul ei de a vorbi în timpul cursurilor.

Fenomenul copiilor care se cred animale la școală

Un ziar australian a descris-o ca fiind „fenomenal de inteligentă”, iar o sursă care cunoaște familia a declarat că „nimeni nu pare să aibă un protocol pentru elevii care se identifică drept animale, dar abordarea a fost că, dacă acest lucru nu perturbă școala, toată lumea o susține”.

„Extrem de inteligentă”, după cum susțin profesorii, eleva nu vorbește în timpul orelor pentru că nici…pisicile nu vorbesc. Reprezentanţii şcolii spun că mulţi elevi „au diverse suferinţe mentale, cum ar fi anxietate, depresie, probleme de identitate,”, dar nu recunosc că au o elevă care se consideră „pisică”.

Tot mai mulți elevi susțin că sunt pisici, câini sau vulpi

Tot în orașul australian Melbourne, un psiholog a tratat un băiat care, pentru un timp, s-a crezut câine. Iar în Brisbane, elevele de la o şcoală privată şi-au tăiat uniformele la spate, pentru a-şi putea scoate coada, întrucât se considerau vulpi sau pisici şi chiar mergeau în patru labe.

Unii părinţi sunt îngrijoraţi de „fenomen”: „Când o fată s-a dus să se aşeze în bancă, o alta a ţipat la ea, că s-a aşezat pe coada sa. Are o gaură în uniformă, pe unde ar trebui să iasă coada”, a explicat un părinte.

În Europa, la o școală secundară de stat din Țara Galilor, un elev „miaună” atunci când profesorul îi adresează întrebări, relatează The Telegraph.

În alte școli, unul insistă să fie numit dinozaur, altul pretinde că se identifică drept cal, în timp ce alt elev poartă o pelerină și cere să fie recunoscut drept lună. Elevii susțin că profesorii „nu au voie să se enerveze” din cauza unui astfel de comportament.

Litiere pentru elevi

În anumite școli din America de Nord ar exista litiere în băi pentru elevii care „se identifică drept pisici” sau „câini”. O unitate de învățământ din Michigan neagă dezvăluirea Lisei Hansen despre litierele prezente în băile elevilor, scrie Sacpa.org.uk.

Pe de altă parte, Tracy Shaw (Alianța pentru Școli Sigure) a declarat că a văzut un număr tot mai mare de copii care se identifică animale: „(…)Acești copii sunt adesea deja izolați și vulnerabili; de asemenea, pot simți că nu se integrează în societate. Profesorii trebuie să dea dovadă de seriozitate profesională când văd elevi care se cred pisici sau câini”.

Semnal de alarmă

Andrea Williams, directoarea școlii Christian Concern, a declarat pentru MailOnline: „În climatul actual, acestea nu pot fi respinse ca exemple inocente de «joc imaginativ», ci mai degrabă ca exemple ale ideologiilor confuze și dăunătoare care continuă să escaladeze în școlile noastre. De teamă că vor fi judecați, profesorii acceptă și se supun comportamentului elevilor care se identifică animale”.

Impactul dăunător asupra copiilor se va vedea și în anii următori, dacă nu este controlat: „Profesorii care refuză să folosească identitatea preferată a unui elev sunt marginalizați, reduși la tăcere și chiar au sfârșit prin a-și pierde locul de muncă. Adevărul devine din ce în ce mai straniu decât ficțiunea. Din păcate, frica din școli este atât de puternică încât nu ne mai putem baza pe bunul simț al profesorilor”.

Cu toate acestea, Geoff Barton, secretarul general al Asociației Liderilor de Școli și Colegii, susține că nu a auzit de această problemă în școli: „Sunt nouă milioane de copii în școlile din Anglia, așa că nu este surprinzător că tot felul de lucruri apar în sălile de clasă. Profesorii sunt foarte buni la gestionarea oricărei situații care apare”.