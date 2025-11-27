Se apropie Crăciunul, iar primele daruri pentru cățeii din Galați, aflați în grija Asociației Help Labus, au sosit deja din Germania: o dubiță întreagă plină cu hrană. Bucuria a fost mare, dar și nevoile sunt pe măsură, pentru că adăpostul condus de Corina Grigore îngrijește peste 1.000 de câini, zilnic. Hrana se duce însă repede.

„Am nevoie de hrană ca de aer pentru cei 1.000 de câini pe care îi îngrijesc și care trebuie să mănânce în fiecare zi, chiar dacă le mai dăm și mâncare gătită. Dar, da, am nevoie, pentru că în afară de cei 1.000 de căței din adăpost, mai am vreo zece cazuri sociale la care merg, oameni care îmi cer ajutor și cărora le trimit câte 2-3 saci de boabe pentru câini și 2-3 saci de bobițe pentru pisici. Și mai sunt și cățeii din zonele periferice ale orașului, pe care îi hrănim. Așa că, de fapt… cum a venit cadoul din Germania, așa s-a și dus. Avem nevoie de donații – fie saci cu mâncare, fie pături, fie bănuți”, spune pentru Petcats.ro Corina Grigore, președinta Asociației Help Labus.

Munca lor este continuă și nu se rezumă doar la animalele din adăpost. Oamenii din Galați salvează animale pe bandă rulantă, iar fiecare zi aduce un nou caz. Recent, voluntarii au preluat o cățelușă de talie mică, abandonată de stăpâni după ce vecinii s-au plâns că… latră. Acum este în siguranță în adăpost, dar nu mai e într-o familie.

Asociația Help Lăbuș face apel la comunitate și la toți cei care pot întinde o mână de ajutor. Fiecare sac de hrană, fiecare pătură sau donație financiară poate salva un animal de la foame, frig și suferință.

Dacă vrei să ajuți și tu:

Donează prin SMS la 8845 cu textul LĂBUȘ

Asociatia Ajutati l pe Labus

RO67RNCB0141032862770001

orice formular 3,5% este de mare ajutor :

https://www.help-labus.ro/doneaza/…

Revolut 0751 024 562