Berea pentru câini, printre cele mai căutate cadouri de Crăciun. Cât de sănătoasă este pentru animalele de companie, potrivit medicului veterinar: „Poate fi folosită și când patrupedele refuză să ia medicamente” – INTERVIU EXCLUSIV

Când mergem la restaurantele care permit accesul animalelor de companie, de obicei ni se oferă mai multe opțiuni de băuturi, în timp ce câinii primesc apă. Cu toate acestea, multe localuri au dat dovadă de creativitate de-a lungul anilor și au adăugat berea pentru câini în meniurile lor. De altfel, această băutură se numără printre cele mai apreciate cadouri de Crăciun pentru patrupede. Dar cât este de sănătoasă și recomandată de medicii veterinari?

Stăpânii de animale nu trebuie să se alarmeze din cauza berii pentru câini. Este foarte diferită de băutura alcoolică datorită aromelor și a ingredientelor. Per total, berea pentru câini este o opțiune distractivă, complet sigură pentru câini. Iată ce trebuie să știi despre berea pentru câini și dacă ar trebui să-ți lași animalul de companie să o încerce.

Ce este berea pentru câini

„Berea pentru câini se referă, în esență, la băuturi special concepute pentru câini și care sunt sigure pentru aceștia. Spre deosebire de berea obișnuită, cea pentru câini este 100% fără alcool și conține adesea ingrediente nutritive. Este o delicatesă potrivită pentru câini la petreceri sau la masa de Crăciun”, a declarat medicul veterinar Ionela Crăciun pentru Pets&Cats.

Berea pentru câini este, de fapt, o supă de carne. Deși nu conține alcool, medicul veterinar recomandă moderația ca recompensă (câinele se poate îngrășa).

Berea pentru câini a început să apară în baruri, cafenele și restaurante care acceptă animale de companie. Multe dintre aceste localuri doreau să își satisfacă nevoile clienților canini creând un meniu care să includă versiuni ale preparatelor potrivite pentru câini. Aceste meniuri conțin adesea alimente precum burgeri, biscuiți și deserturi. Treptat, berea pentru câini a devenit o idee creativă și drăguță.

Este benefică pentru animalele de companie?

Deși berea pare nesănătoasă, este, de fapt, o gustare nutritivă pentru câini: „Această băutură îi hidratează și le satisface pofta de mâncare. De asemenea, poate fi folosită și când patrupedele refuză să ia medicamente. Pastilele zdrobite și amestecate cu mâncarea pot trece neobservate atunci când sunt servite cu bere pentru câini”, a precizat specialista.

Are dezavantaje pentru animalele noastre de companie?

Însă berea pentru câini nu este potrivită pentru toți câinii. Dacă animalul de companie are o dietă specială și suferă de alergii alimentare sau alte afecțiuni medicale, cel mai bine este să verifici cu medicul veterinar dacă berea pentru câini este o recompensă bună.

„În cazul în care câinele are alergii sau intoleranțe alimentare, este important să citești lista ingredientelor înainte de a-i da bere. Rețetele variază, dar, de exemplu, multe dintre ele conțin carne de vită și grâu și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru câinii cu alergii la gluten sau carne de vită”, a explicat dr. Crăciun.

Berea pentru câini și supa de oase conțin aceleași ingrediente?

„Berea pentru câini și supa de oase sunt similare în sensul că baza principală a berii pentru câini este un tip de supă de oase. Atât berea pentru câini, cât și supa de oase conțin vitamine și minerale. Diferența dintre aceste două băuturi (în afară de ambalaj) constă în principal în ingredientele suplimentare găsite în berea pentru câini, precum ovăz integral și malț, în timp ce supa de oase nu are de obicei aceste ingrediente pentru un plus de aromă”, a punctat experta.

Berea pentru câini este acidulată?

„Nu, berea pentru câini este necarbogazoasă și se prepară ca o băutură plată, care este, de obicei, mai plăcută la gust. Cel mai bine este ca berea pentru câini să rămână necarbogazoasă. Este o băutură special creată pentru animale, fără alcool și dioxid de carbon, tocmai pentru a nu le provoca disconfort gastric”, a subliniat medicul veterinar.

Cum trebuie servită berea pentu câini

„Aroma berii pentru câini nu este cu adevărat afectată dacă e servită rece sau călduță, iar câinilor nu le pasă de temperatura berii atunci când o beau. Totuși, berea pentru câini trebuie refrigerată după ce a fost deschisă. O altă modalitate de a servi berea pentru câini este să o congelezi într-o tavă pentru cuburi de gheață”, a conchis dr. Ionela Crăciun.

Per total, berea pentru câini este o gustare delicioasă și nutritivă pentru câini. Îi ajută să rămână hidratați și poate fi o delicatesă răcoroasă vara, servită congelată. Este sigură pentru majoritatea câinilor, dar verifică ingredientele în prealabil dacă animalul de companie are alergii alimentare sau un stomac sensibil.