Devotament dincolo de moarte: Maui, câinele care nu și-a părăsit stăpânul ucis în atentatul de pe plaja Bondi din Sydney (VIDEO)

Un câine nu a abandonat trupul stăpânului său după atacul armat care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney – Australia. În atentatul sângeros au murit 16 persoane, inclusiv unul dintre atacatori.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele a rămas lângă trupul stăpânului său după atacul armat din Australia

Câinele, un ciobănesc de Berna pe nume Maui, a fost găsit lângă trupul stăpânului său, omorât în atacul de duminică, 14 decembrie. Patrupedul a fost preluat de o organizație care l-a returnat ulterior soției victimei, notează Metro.co.uk.

„Există imagini cu Maui stând lângă mai multe victime după ce stăpânul câinelui a fost împușcat. Era chiar în linia de foc”, a spus Anne-Marie Curry, fondatoarea organizației Arthur and Co. Pet Detectives, specializată în găsirea animalelor de companie pierdute sau furate, care operează în principal în Australia.

Un localnic a confirmat decesul proprietarului câinelui: „Prietenul nostru era tatăl lui Maui, care a fost ucis. Ea și-a adorat tatăl, iar inima mea se rupe pentru ea. Mulțumesc celui care a prins-o și a dus-o acasă”.

Atacul a avut loc în timpul unui eveniment organizat pentru a marca prima zi a sărbătorii evreiești Hanuka. Cunoscută și ca Festivalul Luminilor, aceasta este o sărbătoare evreiască de opt zile, celebrată de obicei în luna decembrie.

Loyal dog stood over her owners body in the line of fire as Sydney terrorist Sajid Akram opened fire. The Bernese Mountain dog named Maui was seen standing over her owners body just feet away from the terrorist as he continued to fire. pic.twitter.com/RrUBTnnnNP — Oli London (@OliLondonTV) December 16, 2025

Un martor a murit încercând să-i oprească pe atacatori

În total, 15 persoane au fost ucise în timpul atentatului. O altă martoră, fiica uneia dintre victimele atacului, a declarat că tatăl ei a murit „luptând împotriva unui terorist”.

Reuven Morrison, în vârstă de 62 de ani, s-a numărat printre victimele atacului. După ce unul dintre suspecți a fost dezarmat de Ahmed el Ahmed, un vânzător de fructe, Morrison a aruncat o cărămidă în dreptul atacatorilor, determinându-i să se retragă. Din păcate, a fost împușcat mortal.

Fiica lui, Sheina Gutnick, a precizat că tatăl său a murit ca un erou: „Dacă ar fi existat un singur mod în care să părăsească această lume, ar fi fost luptând împotriva unui terorist”.

Aceasta a adăugat că tatăl său, născut în Uniunea Sovietică, a încercat să deblocheze arma unuia dintre teroriști, strigând la el: „Dragul meu tată, Reuven Morrison, a fost împușcat mortal pentru că era evreu, la un eveniment de Hanuka pe plaja Bondi, în timp ce proteja vieți, punându-și propria viață în pericol pentru a-și salva comunitatea evreiască”.

Un alt cuplu a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini în timp ce se lupta cu unul dintre terorişti, dar nu a reușit să-l oprească, cei doi iubiți fiind uciși.

Boris Gurman, 69 de ani, și soția lui, Sofia, 61 de ani, au intervenit curajos pentru a încerca să protejeze alte persoane înainte de a fi împușcați, a spus familia lor, potrivit BBC.

În imagini, Boris Gurman se luptă cu unul dintre atacatori și îi smulge arma, înainte ca ambii să cadă pe șosea. Pensionarul se ridică apoi și pare să-l lovească pe atacator cu arma. Ucigașul ar fi avut o altă mitralieră cu care l-a împușcat.

These were Boris and Sofia Gurman – murdered in the Sydney massacre. In the face of terror, Boris showed extraordinary courage and disarmed one of the jihadists, trying to save others. In life and in death, they were not separated🕯️ pic.twitter.com/Fhbw2BoNsf — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 16, 2025

Detalii despre Ahmed el Ahmed, eroul de pe plaja Bondi

Ahmed el Ahmed, în vârstă de 43 de ani, a devenit simbolul curajului după atacul armat de pe plaja Bondi din Sydney. În imaginile surprinse de martori, bărbatul apare alergând spre unul dintre atacatori, dezarmându-l și forțându-l să se retragă. Are doi copii și lucrează ca vânzător de fructe și legume. În timpul confruntării, acesta a fost împușcat în braț și în mână și a ajuns la spital, unde se află în continuare sub tratament.

„Este un erou. Un erou 100%. A fost împușcat de două ori, în braț și în mână”, a explicat vărul său, Mustafa, care ulterior a relatat că Ahmed este conștient și stabil, dar familia așteaptă evaluarea finală a medicilor.

Curajul lui Ahmed el Ahmed a fost lăudat public de liderii australieni. De pildă, premierul statului New South Wales, Chris Minns, a spus că intervenția sa a salvat vieți: „Acest om este un adevărat erou. Nu am nicio îndoială că datorită curajului lui, mulți oameni sunt în viață în această seară”. Și prim-ministrul australian Anthony Albanese a vorbit despre gestul lui Ahmed: „Am văzut australieni alergând spre pericol pentru a-i ajuta pe alții. Acești oameni sunt eroi, iar curajul lor a salvat vieți”.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah.

Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.

https://t.co/S1Z3jrfJdr — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) December 14, 2025