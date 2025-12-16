Ricky Gervais, celebrul comediant și actor britanic, a adus un omagiu emoționant câinelui care a devenit un simbol al serialului After Life. Brandy, interpretată de cățelușa Vislor Antilly, a primit o statuie dedicată memoriei sale, dezvelită în Hemel Hempstead, localitatea unde a fost filmat îndrăgitul serial Netflix.

Statuia este amplasată chiar lângă celebra bancă din After Life, un loc deja devenit punct de atracție pentru fanii serialului, și o celebrează pe Brandy, companionul loial al personajului principal, Tony Johnson, interpretat de Gervais, notează The Independent.

Un tribut sincer pentru o „fată cuminte”

Într-un videoclip publicat cu ocazia evenimentului, Ricky Gervais a vorbit cu multă căldură despre Antilly, câinele care a dat viață personajului Brandy și care a murit la începutul acestui an.

„Suntem în Hemel Hempstead, de fapt în Old Town Hall, pentru că plouă. Motivul pentru care sunt aici este să dezvelim această statuie minunată a lui Antilly, câinele-minune, sau Anti pentru prieteni, ori Brandy, așa cum o știe lumea din After Life”, a spus Gervais.

Actorul a povestit că inițiativa a venit din partea Netflix, ca un mod de a aduce un omagiu animalelor care au devenit adevărate vedete pe ecran. „Cred sincer că Anti ar putea fi cel mai bun actor animal din toate timpurile”, a adăugat el.

Cu umorul său caracteristic, dar vizibil emoționat, Gervais a mai spus: „Era o fată foarte cuminte. Îi spuneam asta de vreo 20 de ori pe zi, chiar și atunci când nu era foarte cuminte. Uneori mai uita replicile, deși nu avea prea multe, dar tot o fată cuminte rămânea.”

Un loc special pentru fani și iubitori de câini

Statuia o înfățișează pe Brandy într-o postură calmă și prietenoasă, iar Gervais i-a invitat pe fani să vină să o viziteze: „Puteți veni să-i atingeți nasul rece pentru noroc și să-i spuneți ‘bună, fetiță cuminte’. Pentru că este și va rămâne o fată cuminte.”

Pentru mulți iubitori de animale, Brandy a fost mai mult decât un personaj dintr-un serial. A fost o prezență liniștitoare, un simbol al loialității necondiționate și al legăturii profunde dintre om și câine, mai ales într-o poveste despre pierdere, durere și vindecare.

After Life, un serial care a atins suflete

After Life a debutat în 2019 și s-a încheiat în 2022, după trei sezoane de succes. Serialul i-a avut în distribuție pe David Bradley, Ashley Jensen, Kerry Godliman, Diane Morgan, Roisin Conaty și alții, dar pentru mulți spectatori, Brandy a fost „inima” poveștii.

Netflix a anunțat oficial inaugurarea statuii printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Încă ne este dor de Vislor Antilly, prietena noastră cu patru lăbuțe care a furat fiecare scenă în care a apărut ca Brandy în After Life.”

Dragostea lui Ricky Gervais pentru animale, dovedită prin fapte

Ricky Gervais este cunoscut nu doar pentru cariera sa artistică, ci și pentru sprijinul constant acordat cauzelor dedicate animalelor. Din profiturile suplimentare obținute din turneul său de stand-up Mortality (2024–2025), acesta a donat aproape 2,5 milioane de lire sterline către organizații pentru protecția animalelor.

Turneul anterior, Armageddon, câștigător al unui Glob de Aur, a generat alte 1,9 milioane de lire donate, iar suma totală oferită de Gervais către organizații caritabile pentru animale din ultimele sale spectacole depășește 5 milioane de lire.

Specialul Netflix Mortality, nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun show de stand-up, va fi disponibil la nivel global începând cu 30 decembrie.