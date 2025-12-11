Kuweitul a decis să tragă frâna de mână în ceea ce privește importul de câini și pisici. De acum încolo, animalele nu vor mai putea fi aduse în țară pentru a fi vândute. Motivul? Autoritățile vor să oprească avalanșa de animale ajunse pe străzi, o problemă care a explodat în ultimii ani, scrie timesofindia.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce s-a ajuns aici

Oficialii de la Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAAFR) susțin că: comerțul cu animale a scăpat de sub control. Prea multe animale vândute, prea multe abandonate și, cel mai grav, prea multă reproducere necontrolată. Toate acestea au dus la creșterea numărului de câini și pisici rătăcite în zonele rezidențiale.

Pe scurt: se taie legătura dintre comerț și abandon. Fără importuri comerciale, mai puține animale vor ajunge victime ale iresponsabilității oamenilor.

Ce prevede, exact, noua interdicție introdusă la începutul lunii decembrie?

Importurile comerciale sunt complet interzise. Adică nu mai aduci animale ca să le vinzi.

Importurile individuale sunt permise , dar cu reguli stricte: fiecare cetățean poate aduce un singur câine pe an , doar pentru uz personal. Fără împerecheri cu alți căței și fără revânzare.

Nu se interzic animalele de companie. Doar comerțul care a dus la abuzuri.

Ce se întâmplă cu animalele fără stăpân

Interdicția e doar o parte din plan. Kuweitul pregătește un mega-adăpost de 10.000 de metri pătrați pentru animalele fără stăpân. Va avea clinici veterinare, zone de sterilizare, carantină și spații pentru adopții.

În paralel, deja se desfășoară programe de capturare, sterilizare, controale medicale și adopții. Scopul nu este să elimine animalele de pe străzi cu forța, ci să le ofere o șansă reală la o viață normală.

Ce înseamnă pentru oameni

Cine își dorește un cățel poate în continuare să adopte sau să importe un animal, dar responsabilitatea e acum pe primul loc.

O decizie de protecție, nu de pedeapsă, spun oamenii din domeniul protecției animalelor.

Autoritățile nu vor să rupă legătura dintre oameni și animalele lor — dimpotrivă. Vor doar să oprească comerțul haotic care a umplut străzile de suflete lăsate în urmă.