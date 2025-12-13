Câinele Ozzy a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă limbă din lume. O simplă vizită la veterinar l-a transformat în campion mondial (VIDEO)

Ozzy, un metis de mastiff francez şi bullmastiff, a intrat în Cartea Recordurilor datorită limbii sale lungi. În vârstă de 4 ani, câinele are o limbă de 19,8 cm lungime, care îi atârnă într-o parte a gurii sau îl ajută să prindă jucării şi să-şi savureze mâncarea.

Ozzy este câinele cu cea mai lungă limbă din lume

Patrupedul locuieşte cu familia Pick în Oklahoma City, SUA. Chiar înainte de Crăciun, Ozzy şi-a făcut stăpânii mândri primind titlul mondial pentru cea mai lungă limbă la un câine în viaţă. Astfel, câinele a depăşit recordul anterior stabilit de Rocky din Illinois, cu o limbă de 12,7 cm, şi i-a surclasat chiar şi pe deţinătorii recordurilor umane – Chanel Tapper (9,7 cm) şi Nick Stoeberl (10,1 cm).

Stăpâna lui, Angela Pick, a relatat că familia a aflat întâmplător de performanţa câinelui în timpul unei vizite veterinare pentru tăierea ghearelor, când medicii au profitat de ocazie pentru a-i măsura limba neobişnuit de lungă.

„Încă de când era pui, limba lui Ozzy a fost mai lungă decât a altori câini şi îi ieşea adesea din gură. Dar nu are nicio problemă medicală. L-am dus de mai multe ori la veterinar şi nu are afecţiuni dentare sau altceva, pur şi simplu e limba foarte lungă”, a declarat proprietara câinelui.

Și leneș, și activ

Însă limba uriaşă este rar folosită pentru pupici sau pentru a aduna firimituri de pe jos: „E amuzant, având o limbă atât de mare, te-ai aştepta să lingă totul. Dar nu o face. Nu dă pupici, se apropie de tine, se freacă afectuos de faţa ta, dar nu prea linge. E extrem de leneş, dar și foarte activ, ceea ce e ciudat. Când iese afară, sare ca un cangur. E jucăuş când ştie că e momentul, deşi uneori nu îşi dă seama cât de mare e. Totuşi, ştie că nu poate sări pe noi, fiindcă e mai mare decât noi!”, a spus Angela.

Mănâncă doar hrană specială

Cu o limbă atât de mare, Ozzy are nevoie de mai multă energie, aşa că nu e de mirare că animalul este extrem de mâncăcios. Patrupedul consumă o hrană specială pentru câini activi, ideală atât pentru a-l ajuta să aibă o greutate sănătoasă, dar și suficient de moale pentru limba lui uriașă.

