Animalele nu sunt o marfă. Petiție pentru interzicerea totală a vânzării animalelor în pet-shopuri și magazine, indiferent de specie. Tudor-Tim Ionescu: „Este singura soluție reală pentru a opri suferința sistemică”

Tudor-Tim Ionescu, dresor și etolog, cere interzicerea interzicerea vânzării animalelor în pet-shop-uri și magazine similare: „Este singura soluție reală pentru a opri suferința sistemică și pentru a alinia România la standarde etice moderne privind protecția animalelor”.

Inclusiv păsările suferă din cauza condițiilor precare în care sunt ținute de către patronii magazinelor. În acest sens, Tudor-Tim Ionescu a scos în evidență cazul unui peruș care, grav bolnavă, a murit la scurt timp după ce a o iubitoare de animale l-a cumpărat dintr-un pet shop.

„Victoria a fost vândută cu 99 de lei. Atât a valorat, pe un raft. Când a fost scoasă din magazin, era deja prea bolnavă ca să mai aibă o șansă reală. Ramona a cumpărat-o și a dus-o de urgență la veterinar. Tratamentul a costat 1.050 de lei. Nu pentru un miracol. Ci pentru o ultimă formă de grijă. Să nu moară singură, într-o cușcă. Să nu moară ca un obiect care n-a mai fost vândut la timp. În noaptea aceea, Victoria a murit. Dar a murit știind, poate pentru prima dată, ce înseamnă atenția, liniștea, umanitatea.”, a relatat cunoscutul dresor de animale pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Tudor-Tim-Ionescu, în Capitală, încă din 2018, a oprit prin hotărâre de Consiliu vânzarea câinilor și pisicilor în pet-shop-uri. Nu a fost un moft, susține el, ci un semnal de alarmă că animalele nu sunt produse.

„Cazul Victoriei ne arată clar că această regulă trebuie extinsă la toate speciile, în toată România. Nu e vorba despre un magazin. Nu e vorba despre vinovați punctuali. E vorba despre cum alegem să tratăm viața. Victoria e una. Dar câte altele sunt, chiar acum, în aceeași situație?

Peruși ținuți în condiții șocante

În alt caz strigător la cer a fost prezentat de Asociația Ramses în mediul online: „Ce se întâmplă în magazinul Animax Greenfield Plaza nu poate fi ignorat. Vorbim despre un peruș ținut într-o cușcă extrem de mică, murdară, cu miros puternic de fecale, și despre un peruș găsit într-o stare critică, cu leziuni, respirație dificilă și chiar sânge în cușcă. Perușul a fost cumpărat doar pentru a fi salvat și dus de urgență la ExoticVet Center.”, a transmis asociația.

Perușul era foarte bolnav, după cum reiese din diagnosticul veterinar: knemidocoptoză (râie la psitacide) în stadiu avansat, hiperkeratoză severă, afectare respiratorie, malnutriție, deformări ale ciocului și picioarelor și prognostic extrem de grav. Din nefericire, în ciuda tratamentului, pasărea a murit la scurt timp.

De asemenea, Ramses semnalează că în magazin se află încă 11 peruși, potențial expuși aceluiași parazit extrem de contagios și acelorași condiții deplorabile: „Animalele NU sunt produse. Nu ar trebui să stea în cuști mici, murdare, în spații comerciale, expuse pentru vânzare, fără tratamente adecvate sau supraveghere veterinară. Am depus o sesizare oficială și solicităm verificări urgente privind starea perușilor rămași, existența unui posibil focar de paraziți, condițiile de întreținere și respectarea legislației privind bunăstarea animalelor”.

Controale veterinare formale și registre ștampilate la negru

Problema nu este izolată, ci una sistemică, avertizează Asociația Ramses. Controalele veterinare, care ar trebui făcute săptămânal, sunt, de fapt, doar formale, iar animalele nu sunt verificate cum trebuie. Registrele sunt ștampilate fără ca medicii să vadă efectiv animalele bolnave:

„De multe ori, doar angajații cu compasiune încearcă să îngrijească animalele bolnave, pe cont propriu. Altele ajung la cabinet prea târziu. Există și problema crescătorilor care livrează animale bolnave, în cuști improprii, iar acestea sunt doar „înlocuite” la următoarea livrare. Perușul din acest caz nu ar fi trebuit expus la vânzare, existând spații de carantină care nu sunt folosite corespunzător. Facem public acest lucru nu pentru scandal, ci pentru că animalele plătesc cu viața indiferența. Poate acest caz va fi un semnal de alarmă real despre ce se întâmplă în spatele vitrinelor”.