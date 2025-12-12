Weekend special pentru Red Panda: ultimul dans înainte de mutare! Asociația organizează un „Farewell Party” înainte de relocarea centrului de adopții / Adrian Despot, concert special pentru cățeii din adăpost, pe 14 decembrie

Centrul de adopții Red Panda își închide porțile în actualul spațiu, iar echipa pregătește un eveniment de rămas-bun pentru public și pentru susținători. „Farewell Party” va avea loc pe 13 și 14 decembrie, de la 11:00 – 17:00, chiar la sediul centrului, strada Barbu Văcărescu, nr. 162.

Organizatorii transmit că aceasta va fi ultima întâlnire în locația actuală, iar prietenii asociației vor putea interacționa cu animalele, participa la un yardsale caritabil și se vor bucura de activități dedicate familiilor.

“Pentru adoptatori, prieteni, voluntari și echipa asociației, Centrul a fost un loc cu totul special: aici oamenii și-au găsit suflețelul-pereche, au muncit cu bucurie pentru a ajuta cățeii, au legat prietenii pe viață, au râs și au plâns alături de animăluțele salvate și ocrotite. Inimile noastre sunt aici, la Centrul de Adopții Red Panda,“ a declarat pentru Petscats.ro Delia Pârvu, director Centrul de Adopții Red Panda.

Un moment special al evenimentului va avea loc pe 14 decembrie, când Adrian Despot va susține un scurt moment muzical în sprijinul cauzei. Reprezentanții Red Panda îi mulțumesc artistului pentru implicare și pentru susținerea constantă a proiectelor dedicate animalelor.

“Va fi cu siguranță un moment emoționant, pentru că am activat în acest spațiu timp de 14 ani. Nu avem cum să nu fim copleșiți, dar trebuie să mergem mai departe pentru cățeii noștri. Kira, Freddy, Zizi, Cocuța, Minnie și ceilalți nu își doresc un hotel de cinci stele; vor doar o familie, iar dacă nu va fi să fie, vor să rămână iubiți în familia Red Panda.

De aceea nu puteam încheia acest capitol fără a marca, printr-o petrecere de rămas-bun, cei 14 ani de activitate ai Centrului de Adopții Red Panda din B-dul Barbu Văcărescu.”, mai spune Delia Pârvu.

Fondurile obținute în cadrul yardsale-ului vor fi folosite pentru îngrijirea animalelor și pentru acoperirea costurilor generate de mutarea centrului, anunță cei de la Red Panda pe Facebook.

“Tare tare mult ne dorim să veniți. Vom avea lucruri de vânzare (obiecte vintage, bijuterii, tricouri, accesorii noi sau second hand pentru căței), dar în primul rând vă așteptăm cu brațele deschise și toată energia Red Panda.

Va fi un weekend prin care să onorăm toată activitatea pe care am avut-o aici, toate sufletele de căței care au trecut prin centrul, toți oamenii pe care i-am cunoscut și toate legăturile care s-au creat. Activitatea Centrului de Adopții Red Panda a lăsat urme frumoase în universul nostru și suntem recunoscători pentru tot ce am construit aici. Așa că ne-am bucura extrem de mult să vă (re)vedem pe 13 și 14 decembrie.

Este o petrecere de la revedere, dar nu de adio. Sperăm să rămâneți alături de noi, de căței și de proiectele pe care le facem, ca și până acum prin:

donații

voluntariat, vizite și promovarea adopțiilor

direcționarea a 20% din impozit din partea firmelor sau a 3.5% pentru persoane fizice

sponsorizări, colaborări

Vă mulțumim tare mult!

Asociația Red Panda

IBAN: RO88 WBAN 0308 F214 4066 RO01, Intesa Sanpaolo Romania“

Evenimentul este deschis publicului, iar participanții sunt invitați să susțină activitatea Red Panda și să își ia rămas-bun de la locul în care, timp de 14 ani, au fost salvate și îngrijite numeroase animale.