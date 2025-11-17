Situație dramatică pentru o asociație din București. Red Panda trebuie să se mute cu tot cu cățeii aflați în grijă până la începutul lunii ianuarie. Veștile au picat ca un trăsnet pentru oamenii care activează în asociația care are o vechime de peste 10 de ani.

Un trăsnet peste Red Panda: zeci de căței riscă să rămână fără adăpost

După ani de zile de stat în aceeași locație, cei de la Red Panda au fost înștiințați de proprietari că trebuie să se mute. Cum s-ar spune, cu cățel și purcel. Oamenii nu s-au resemnat, doar că sunt presați de timpul foarte scurt.

„Oameni buni, acesta este unul dintre cele mai grele mesaje pe care l-am scris vreodată, așa că vă rugăm mult să nu îl ignorați și să ne citiți până la capăt.

De la finele lunii decembrie 2025, Centrul de Adopții Red Panda din str. Barbu Văcărescu se închide, din motive care nu țin de noi. Este însă sigur că până la începutul lui ianuarie spațiul trebuie eliberat și tot ce este construit pe el va fi dat jos cu buldozerul.

Așa că avem la dispoziție foarte puțin timp pentru a muta toți cățeii în siguranță, ca soluție super temporară. Ne vom strădui (și vom avea nevoie și de sprijinul vostru) să găsim familii pentru cât mai mulți dintre cei care sunt sociabili, și sperăm că vom rămâne cu maxim 15 căței care trebuie mutați. Nu vom mai putea prelua alți căței până ce nu ne vom stabiliza.”, scriu cei de la Red Panda pe Facebook.

Petscats.ro s-a interesat cât de dificilă este de fapt situația prin care trece asociația.

Oamenii au găsit un spațiu în apropiere de București, dar trebuie amenajat. Așa că vor avea nevoie de ajutorul voluntarilor și al donatorilor pentru materiale de construcții, dar și pentru mână de lucru. Nu e nici mult, dar nici puțin, pentru că viața animăluțelor din adăpost trebuie să rămână normală. Raluca Simion speră ca o parte dintre căței vor merge în adopție, cei care sunt gata pentru a intra în familii responsabile.

„Vrem să facem tot ce ține de noi ca micuții noștri care sunt perfect adoptabili să își găsească familii și să trăiască un altfel de Crăciun, iar în noua locație să mergem cu doar 10-12 căței. Avem nevoie de ajutor de peste tot, avem nevoie de materiale de construcții, de dale, plasă bordurată și alte lucruri care ne ajută la construcție și avem nevoie de voluntari care să vină să ne ajute să ne mutăm și să facem locul acela cât mai primitor pentru copiii noștri. Vestea a venit brusc, ca un trăsnet, dar nu reproșăm nimănui nimic. Doar că acum e realmente nevoie de un efort colectiv și facem apel la oameni să ne ajute.”, spune Raluca Simion, unul din membrii fondatori Red Panda.

Red Panda este un ONG cu peste 10 de ani de activitate.

„Întrucât Centrul de Adopții este mereu plin, iar numărul animăluțelor care au nevoie de ajutor este întotdeauna mare, ne este de mare folos găzduirea temporară a animăluțelor până când vor fi date spre adopție finală. Chiar dacă le puteți ține numai câteva zile, până când găsim alte soluții.”, scriu cei de la Red Panda pe site-ul asociației.

Ca fapt divers, în momentul în care a început războiul în Ucraina, Red Panda a avut grijă și de animalele refugiaților, oferindu-le îngrijire medicală și tot ce aveau nevoie.

Ajutorul poate avea mai multe forme: Apelul Red Panda

Nu putem singuri… Avem mare nevoie de ajutorul vostru și sperăm să rămâneți alături de noi și acum când este cel mai greu.

donații cu mențiunea Amenajare padocuri. Atenție, datele bancare noi sunt: Asociația Red Panda, RO88 WBAN 0308 F214 4066 RO01, Intesa Sanpaolo,

donații în produse (din lista de necesar).

mână de lucru și ajutor la mutat, la amenajări (aici încă nu am făcut calendarul, dar vă rugăm mult să ne dați un email sau mesaj privat cu datele de contact și vă sunăm să ne organizăm).

ajutor la organizarea unor evenimente de tip yard sale, pentru strângere de fonduri dar și pentru vânzarea unor materiale pe care nu vom mai avea unde să le ținem.

direcționarea a 20% din impozit din partea firmelor.

Sponsorizări în produse din partea companiilor.