Animalele Disney au succes uriaș: „Zootopia 2”, pe primul loc în box-office-ul nord-american. Animația a generat încasări record la nivel mondial

Filmul de animaţie al Disney “Zootopia 2” a revenit în fruntea box-office-ului nord-american, cu încasări estimate la 26,3 milioane de dolari în weekend, conform companiei de specialitate Comscore, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

“Zootopia 2”, un real succes

În continuarea filmului “Zootopia” din 2016, doi poliţişti începători, iepuroaica Judy Hopps şi vulpoiul Nick Wilde, revin ca parteneri. Ei încearcă să descâlcească un mister de proporţii, după ce Gary De’Snake ajunge în Zootopia şi tulbură această metropolă a animalelor.

Filmul a fost regizat de Jared Bush şi Byron Howard. “Zootopia 2” a obţinut încasări de 259 de milioane de dolari în America de Nord şi de aproximativ 1,136 miliarde de dolari la nivel mondial până duminică.

A doua parte a filmului de groază de la Universal “Five Nights At Freddy’s”, care a depăşit “Zootopia 2” şi a ocupat locul întâi în box-office-ul nord-american weekendul trecut, se clasează pe poziţia secundă în acest weekend, cu 19,5 milioane de dolari şi încasări totale în America de Nord de 95,5 milioane de dolari.

Completând topul celor trei producţii cu cel mai mare succes la box-office-ul nord-american în weekend, filmul fantasy de la Universal “Wicked: For Good” a obţinut venituri de 8,55 milioane de dolari, încasările totale ajungând la 312,1 milioane de dolari.

