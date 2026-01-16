Alertă în Republica Moldova: Numărul cazurilor de rabie este în creștere. Unul dintre motive ar fi prezența mare a animalelor fără stăpân pe străzi

Numărul cazurilor confirmate de rabie este în creștere în Republica Moldova, după cum anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Unul dintre motivele numărului mare de cazuri recente ar fi prezența mare a animalelor fără stăpân pe străzi.

Autoritățile locale manifestă vigilență maximă în această perioadă și dispun măsuri pentru prevenirea răspândirii noilor cazuri.

„Această situație necesită vigilență din partea populației și întreprinderea unor măsuri urgente de către serviciile specializate – autoritățile publice locale și serviciile sanitar-veterinare din teritorii, pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân și prevenirea cazurilor de rabie la animale”, au menționat autoritățile, transmite Știri.md.

Potrivit datelor Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, rabia a fost depistată la 18 animale, în anul 2024. Numărul a crescut alarmant în 2025, când au fost identificate 46 de cazuri. Dintre acestea, zece cazuri au fost înregistrate la Hâncești, câte patru la Ungheni, Ialoveni, Dubăsari și Camenca, iar trei cazuri au fost raportate la Nisporeni. Vorbim despre 15 cazuri la câini, 16 cazuri la bovine și opt la vulpi, acestea din urmă fiind și factorul declanșator.

În anul 2024 au fost înregistrate 6.011 persoane agresate de animale, cea mai alarmantă situație fiind în municipiul Chișinău. În 2025, 3.104 persoane din municipiul Chișinău au solicitat asistență antirabică, dintre care 70% au fost agresate de animale necunoscute, cu preponderență câini.

„Adresabilitatea cea mai înaltă a populației după asistență antirabică a fost înregistrată în 10 teritorii administrative, majoritatea cazurilor fiind în rândul locuitorilor din municipiul Chişinău (40%) și municipiul Bălți (11%), urmate de Cahul, Comrat, Ungheni, Străşeni, Floreşti, Ceadâr-Lunga, Drochia și Căuşeni”, au declarat reprezentanții ANSP.

Simptomele infectării cu rabie

Rabia este o boală ce se transmite prin salivam mușcătura sau zgârietura animalului infectat. Perioada de incubaţie variază între 10-14 zile, iar printre simptome se numără durerile, pruritul, furnicături în zona leziunii, febră, dureri de cap, lipsa poftei de mâncare, vomă, excitabilitate, insomnie, astenie, halucinaţii, fotofobie.

În caz de leziune, rana trebuie spălată abundent cu apă și săpun, dezinfectată cu tinctură de iod, pentru ca virusul să fie înlăturat cât de mult posibil, iar în urma acestora este necesară prezentarea la cea mai importantă instituție medicală pentru administrarea tratamentului anti-rabic.

Din păcate, rabia nu poate fi tratată, ci doar prevenită. Ministerul Sănătăţii și Agenția Naţională pentru Sănătate Publică întreprind măsuri continue pentru asigurarea instituţiilor medicale cu vaccinuri anti-rabice. Procesul de imunizare este gratuit, iar administrat la timp, tratamentul poate salva viața unei persoane expuse riscului.

