DSVSA Maramureș anunță un nou focar de rabie la bovine. Autoritățile impun măsuri stricte pentru a stopa răspândirea virusului la oameni

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș a confirmat un nou focar de rabie la bovine, identificat în data de 21 noiembrie 2025 pe raza localității Săpânța. Animalul infectat avea tulburări de comportament, neliniște și agresivitate, iar hipersalivația și dificultățile de înghițire au ridicat imediat suspiciunea medicului veterinar, scrie presa locală.

Focar de rabie la bovine, pe raza localității Săpânța

Testul de imunofluorescență directă, efectuat în Laboratorul DSVSA Maramureș, a confirmat prezența rabiei, iar rezultatul a fost validat de Laboratorul Național de Referință.

DSVSA a notificat Direcția de Sănătate Publică Maramureș, medicii veterinari concesionari și gestionarii fondurilor cinegetice, care au pus în aplicare măsurile de prevenție specifice: vaccinarea persoanelor și a animalelor receptive care ar fi putut intra în contact cu bovina bolnavă, precum și intensificarea supravegherii faunei sălbatice, în special vulpi și șacali, considerați rezervorul natural al virusului și probabil sursa infecției.

La nivelul localității Săpânța și pe fondurile cinegetice 25 Săpânța și 26 Câmpulung la Tisa au fost instituite restricții de circulație și monitorizarea animalelor, împreună cu alte măsuri specifice de prevenire a răspândirii rabiei.

DSVSA Maramureș face apel la populație să trateze cu seriozitate și maximă responsabilitate orice semn de îmbolnăvire la animale și să anunțe imediat autoritățile în cazul observării unor tulburări de comportament sau a găsirii unor cadavre de vulpi, șacali, câini sau alte animale sălbatice. Rabia este o boală foarte periculoasă, transmisibilă la om, iar intervenția rapidă este esențială pentru limitarea oricărui focar.