Un adolescent care visa să devină dresor de lei a fost ucis de leoaică sub privirile martorilor. Tânărul a escaladat un gard de 8 metri pentru a intra în țarcul animalelor de la zoo (VIDEO)

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost sfâşiat de leu după ce a pătruns în ţarcul lui de la o grădină zoologică din Brazilia, anunţă Fox News, transmite News.ro. Un videoclip viral a surprins tragedia, arătând victima escaladând un gard înalt de aproximativ 8 metri pentru a intra în ţarcul leoaicelor din Parcul Zoobotanic Arruda Câmara, cunoscut local sub numele de Bica, în João Pessoa, Paraíba.

Tânăr ucis de leu la o grădină zoologică din Brazilia

Publicaţia locală Correio Braziliense susține că victima este Gerson de Melo Machado, care aspira de mult timp să devină dresor de lei. Machado ar fi avut probleme de sănătate mintală şi fusese diagnosticat cu schizofrenie.

Grădina zoologică a confirmat că tânărul a intrat în mod deliberat în ţarc, a fost atacat de animal şi nu a supravieţuit rănilor: „Parcul zoologic şi botanic Arruda Câmara (Bica) regretă profund ceea ce s-a întâmplat în această duminică dimineaţă (n.r. – duminică), când un bărbat a pătruns în mod deliberat în ţarcul leoaicei, ceea ce a dus la moartea sa”, a declarat grădina zoologică pe reţelele sociale. „Este un episod extrem de trist pentru toată lumea şi ne exprimăm solidaritatea şi condoleanţele faţă de familia şi prietenii bărbatului”.

Cum s-a petrecut tragedia

În filmare, martorii au privit cu groază cum adolescentul a urcat pe gardul înalt şi s-a lăsat în jos pe un copac din apropiere. O leoaică din ţarc l-a zărit, s-a furişat la baza copacului şi a aşteptat în timp ce el continua să coboare. Când băiatul s-a apropiat suficient de sol, leoaica a sărit pe el. El a încercat să fugă, dispărând în tufişuri şi reapărând pentru scurt timp, doar pentru a fi atacat din nou de leoaică. Atacul a continuat apoi în spatele unui zid, în afara câmpului vizual.

Parcul zoo a fot închis

Din cauza acestui incident, parcul a fost închis pentru a permite efectuarea procedurilor de siguranţă şi ridicarea cadavrului. Grădina zoologică a declarat că Bica va rămâne închisă pentru vizitatori până la finalizarea anchetei şi a tuturor procedurilor oficiale.

Machado s-a luptat toată viaţa cu probleme de sănătate mintală, iar mama sa fusese diagnosticată cu schizofrenie, potrivit Correio, care a citat-o pe consiliera pentru protecţia copilului Verônica Oliveira, care îl monitoriza încă din copilărie.

Machado visa să devină dresor de lei

Oliveira a declarat că Machado visase mereu să călătorească în Africa pentru a deveni dresor de lei şi că odată fusese prins ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion, crezând că acesta îl va duce acolo.

Grădina zoologică a declarat că nu intenţionează să eutanasieze leul, subliniind că uciderea a rezultat din încălcarea deliberată a proprietăţii, un incident „complet imprevizibil” şi „în afara oricărui scenariu din rutina parcului”. Se pare că leoaica este stresată, dar nu prezintă semne de comportament care să justifice eutanasia.

„Este important să subliniem că eutanasia nu a fost niciodată luată în considerare”, a transmis grădina zoologică. „Leona este sănătoasă, nu manifestă un comportament agresiv în afara contextului incidentului şi nu va fi eutanasiată”.