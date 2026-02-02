Herghelia Beclean, locul special din România unde sunt conservate și ameliorate genetic cele mai valoroase rase de cai: Semigreul Românesc și Lipițanul (VIDEO)

În județul Bistrița-Năsăud se află Herghelia Beclean, administrată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care adăpostește caii din rasele Lipițan și Semigreu Românesc.

Herghelia Beclean din cadrul Romsilva

În total, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din subordine, administrează 12 herghelii și 4 depozite de #armăsari unde sunt conservate și ameliorate genetic 13 #rase de cai.

„Herghelia Beclean, unde colegii noștri îngrijesc, cu multă muncă și dedicare, cailor din rasele lipițan și semigreu românesc. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din subordine, administrează 12 herghelii și 4 depozite de #armăsari unde sunt conservate și ameliorate genetic 13 #rase de cai.”, a transmis Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pe rețelele sociale.

Herghelia Beclean, o istorie de peste șapte decenii

Originea Hergheliei Beclean datează oficial din 1955, când a fost înființată ca unitate de sine stătătoare sub denumirea de Depozitul de Armăsari de Montă Publică Beclean, având ca obiectiv ameliorarea populației de cabaline din Transilvania și refacerea efectivelor din regiunile Cluj și Baia Mare. Inițial, efectivul includea cai din rasele Lipițan, Furioso North-Star, Nonius și Ardenez.

În 1978 a luat ființă Herghelia Beclean, aparținând de Centrul Republican pentru Creșterea și Calificarea Cailor de Rasă București, situată la aproximativ 800 de metri de Depozitul de Armăsari. De aici a început, treptat, selecția migăloasă care a dus la formarea rasei Semigreu Românesc, varietatea de Transilvania.

În 1993, herghelia a început să crească și calul Lipițan, prin transferul unui nucleu de Lipițan de culoare provenit de la Herghelia Sâmbăta de Jos. De-a lungul timpului, Herghelia Beclean a trecut prin diverse schimbări administrative, ajungând în 2002 sub administrarea Romsilva, sub supravegherea Autorității Hipice Naționale, potrivit Primăriei Beclean.

Cabaline de rasă

Semigreul Românesc este un cal robust, de tracțiune, cu temperament calm și echilibrat, adaptat perfect condițiilor din Transilvania. La Beclean, mânjii sunt crescuți și selectați cu atenție, iar armăsarii de montă publică, împreună cu iepele de reproducție, contribuie la ameliorarea populației de cabaline din județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Cluj.

Lipițanul, renumit pentru inteligența și docilitatea sa, este apreciat atât în Europa Centrală, cât și în America de Nord. Rasa se păstrează prin opt linii de sânge clasice și noi, printre care Pluto, Conversano, Neapolitano, Favory, Siglavy-Capriola, Maestoso, Tulipan și Incitato. Herghelia Beclean are rol cheie în menținerea și selecția acestor linii, concentrându-se pe obținerea mânjilor de culoare neagră sau vânătă, apreciată și rară.

Destinație turistică și educativă

Pe lângă activitatea de creștere și selecție a cailor, Herghelia Beclean oferă și facilități pentru turiști. Sediul hergheliei funcționează și ca pensiune, cu camere complet utilate pentru 10 persoane, cu baie proprie și, în majoritatea cazurilor, balcon cu panoramă asupra împrejurimilor.

Turiștii au la dispoziție călăria pe trasee amenajate sau pot închiria trăsuri și sănii pentru plimbări de agrement / ocazii speciale. Două circuite principale, „Dracula” și „Rezervație”, permit explorarea zonei Munților Rodnei și a obiectivelor turistice din apropiere, precum Colibița, Piatra Fântânele, Poiana Narciselor, Lacul Lala și vârfurile Ineu și Roșu.