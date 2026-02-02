Caii sunt folosiți pe frontul din Ucraina. Cum au reapărut brusc călăreții în era dronelor și ce misiuni periculoase primesc animalele

În momentul în care se întrerupe curentul electric în Ucraina, oamenii scot din dulapuri unelte vechi: arzătoare cu gaz, râșnițe manuale de cafea și orice altceva care nu necesită energie electrică. Iar soldații apelează la mijloace de transport relativ silențioase, care nu necesită combustibil sau întreținere complexă: caii și măgarii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Caii și măgarii, folosiți în războiul din Ucraina

Luna trecută, un videoclip devenit viral arată o dronă ucraineană FPV atacând doi călăreți ruși la altitudine joasă. Aparatul se apropie rapid, speriind caii, în timp ce călăreții se străduiesc să-și păstreze echilibrul. O manevră bruscă îi aruncă pe amândoi din șa, după care dispozitivul lansează lovitura finală.

Acesta nu este un caz izolat. În ultimele luni, rușii au apelat la cai și catâri în apropierea orașului Pokrovsk, devastat de război, din estul Ucrainei, dar și pe fronturile din Zaporijia și Siversk. Iar militarii ucraineni din Regimentul 1 de Asalt Separate au reușit chiar să captureze câțiva cai ruși, punându-i să transporte răniții, scrie Pravda.

Caii revin pe frontul din estul Ucrainei

Prima utilizare a cailor de către armata rusă a avut loc cu ceva timp în urmă. Caii, măgarii și catârii au fost folosiți în principal ca animale de povară pentru a transporta provizii pe teren accidentat. Până la sfârșitul anului 2025, însă, utilizarea lor a devenit tot mai frecventă. Un clip care circulă în mediul online arată soldați ruși călare, deplasându-se încet pe teren deschis spre orașul Pokrovsk.

De asemenea, un alt episod notabil a fost surprins de operatorii de drone din Brigada 92 Mecanizată Separată a Ucrainei. Imaginile arată călăreți ruși deplasându-se pe teren deschis. Unul dintre ei a fost lovit de o dronă FPV, în timp ce altul a pierdut controlul și a căzut de pe cal după o explozie.

În prezent, Federația Rusă apelează la cai și măgari pentru o serie de sarcini operaționale, de la deplasarea trupelor și transportul muniției până la efectuarea de supraveghere.

De la animale de povară la transport militar constant

Unul dintre cai e folosit ca platformă pentru Starlink, un sistem de internet bazat pe sateliți care oferă conectivitate în bandă largă în zone îndepărtate sau greu accesibile. Mai multe filmări care circulă online arată soldați ruși atașând camere și terminale de comunicații prin satelit la animale.

„Li se dau telefoane – dispozitive obișnuite, ieftine, cu sistem de operare Android”, susține Mikola Hritsenko, șeful de stat major al Batalionului Operațional 4 al Brigăzii Rubizh din Ucraina. „Ei pornesc o transmisie live de pe camera telefonului, iar comandantul îi ghidează direct prin intermediul acesteia – „stânga, dreapta, ascundeți-vă aici, aceasta este poziția noastră” și așa mai departe. Este o soluție interesantă, dar noi încă ne bazăm pe sisteme robotizate terestre pentru a ne sprijini frații de arme”, spun el.

Trupe militare ghidate prin camere montate pe animale

O unitate a Brigăzii Rubizh văzuse deja cai ruși în decembrie, în timp ce aceștia erau angajați în lupte între Dobropillia și Mirnohrad.

„Erau la doar un kilometru, poate un kilometru și jumătate de pozițiile noastre”, relatează Hritsenko. „Vremea rea, ceața, temperaturile sub zero – dronele au probleme să zboare în aceste condiții. La început, semnătura termică mare părea a fi un animal rătăcit. Apropiindu-ne, ne-am dat seama că era altceva”.

Hritsenko a explicat că rușii foloseau un cal pentru a muta trupele care încercau să se strecoare și să se stabilească într-o zonă de pe linia frontului.

„Tactica principală a inamicului este infiltrarea. Echipe mici încearcă să traverseze zona gri, să se apropie de pozițiile ucrainene și să reziste cât mai mult timp posibil. Este extrem de dificil să se furnizeze echipament acestor grupuri, așa că s-au folosit cai”, potrivit lui Mikola Hritsenko.

Caii, vulnerabili în fața dronelor și camerelor termice

Pavlo Narojnîi, fondatorul companiei de artilerie Reactive Post, specializată în logistică, arată dezavantajele cailor: dimensiunile mari, manevrabilitatea redusă și semnătura termică vizibilă.

„Un cal este o sursă mare de căldură. Camerele termice și dronele îl vor detecta imediat. Nu poți încărca muniție fără o căruță, ceea ce face ca încărcătura să fie și mai mare. Acest lucru face ca acest tip de logistică să fie vulnerabilă, chiar și în apropierea [câmpului de luptă – n.red.]”, a relatat el.

Militarul ucrainean consideră că forțele ruse ar putea apela la cai pe tot frontul în situația actuală – nu pentru că funcționează bine, ci pentru că sunt ieftini și dispensabili.

„Ei funcționează după o regulă simplă: mergi pe jos dacă vrei să mergi pe jos, cumpără-ți o motocicletă dacă vrei una, găsește-ți un cal dacă ai nevoie de unul. Supraviețuirea nu pare să fie un factor în gândirea lor. Sunt sigur că vor continua să promoveze această idee”, a punctat acesta.