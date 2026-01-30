În ce condiții de lux stau animalele în timpul valului de frig care lovește SUA: Centrul Ecvestru Mondial, noul Ritz al cailor (VIDEO)

Centrul Ecvestru Mondial pune la dispoziția cailor echivalentul celebrului Hotel Ritz. Animalele, dar și călăreții, locuiesc pe timp de frig într-un loc unde alții doar visează să ajungă.

Centrul Ecvestru Mondial, noul Ritz al cailor

Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă în zona de nord și centru a Floridei, Centrul Ecvestru Mondial din Ocala a luat măsuri suplimentare pentru a-și menține caii, dar și călăreții, în cele mai confortabile condiții.

Peste 2.300 de cai se află în prezent în complexul ecvestru care are în componență arene interioare încălzite și grajduri cu climatizare controlată, totul pentru ca animalele să se simtă bine, iar antrenamentele să se desfășoare normal chiar și în condiții de iarnă.

Complexul dispune de șase arene interioare, facilitate inegalabilă la nivel mondial, centre expoziționale, grajduri spațioase și moderne, dar și un spital veterinar. În funcție de temperaturi, caii pot primi noaptea fân pentru a se încălzi și chiar și cearșafuri sau pături, notează fox35orlando.com.

Lux pentru cai, călăreți și iubitori ai sporturilor ecvestre

În incinta Centrului Ecvestru se află și două hoteluri unde vizitatorii și concurenții se pot odihni și pot lua masa. Cea mai recentă cazare se numește Equestrian Manor. Hotelul, singura stațiune AAA Four Diamond din Ocala, include 248 de „camere și suite elegante, multe cu vedere la Grand Arena în aer liber”, după cum se arată pe pagina de internet a centrului. Cel de-al doilea hotel, Riding Academy, oferă 390 de studiouri și suite care acceptă animale de companie, adiacente Conacului Ecvestru.

Competițiile de la Indoor Arena Six vor continua pe tot parcursul weekendului și sunt deschise publicului în mod gratuit, oferind spectatorilor șansa de a se bucura de evenimente în timp ce stau în interior, la căldură. Există, de asemenea, și spațiu pentru parcarea rulotelor. Sunt puse la dispoziție nu mai puțin de 300 de locuri cu utilități complete, inclusiv apă și curent electric.

