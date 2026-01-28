CAI

Regulile antidoping în sportul ecvestru: Ce trebuie să știe fiecare sportiv înainte de concurs

Claudiu Surmei 28 ianuarie 0 comentarii
Competiție ecvestră de sărituri Sursa foto: Facebook / Federația Ecvestră Română

Sportul ecvestru se bazează pe respect, echilibru și responsabilitate – față de cal, față de competiție și față de propria sănătate. În acest context, respectarea regulilor antidoping nu este doar o obligație regulamentară, ci o condiție esențială pentru menținerea unui sport curat și corect.

Federația Ecvestră Română a transmis recent un mesaj important către sportivi și antrenori, subliniind rolul major al regulilor antidoping în protejarea integrității competițiilor și a sănătății participanților.

Responsabilitatea revine exclusiv sportivului

Un aspect esențial pe care fiecare sportiv trebuie să îl cunoască este faptul că responsabilitatea pentru orice substanță depistată în organism aparține exclusiv sportivului, indiferent de intenție, circumstanțe sau tipul produsului administrat.

Cu alte cuvinte, chiar și utilizarea neintenționată a unui medicament poate atrage sancțiuni, dacă acesta conține substanțe aflate pe lista interzisă.

Atenție la medicamentele uzuale

Unul dintre cele mai frecvente riscuri apare în cazul medicamentelor uzuale, utilizate pentru durere, inflamație, răceală sau gripă. Multe dintre acestea pot conține substanțe interzise în competițiile sportive.

De exemplu, medicamente precum Nurofen nu sunt permise cu 24 de ore înainte de intrarea în concurs, conform listei oficiale a substanțelor și metodelor interzise, publicată și actualizată constant de Agenția Națională Anti-Doping (ANAD).

Acest lucru demonstrează cât de important este ca sportivii să nu trateze superficial administrarea niciunui medicament înainte de competiție.

Recomandările Federației Ecvestre Române

Pentru a preveni situațiile neplăcute și eventualele sancțiuni, Federația Ecvestră Română recomandă tuturor sportivilor și antrenorilor să respecte câteva reguli clare:

  • să verifice cu atenție lista medicamentelor permise, pusă la dispoziție de ANAD
  • să acorde atenție substanței active, nu doar denumirii comerciale a produsului
  • să evite medicamentele combinate sau administrarea preventivă
  • să solicite clarificări de specialitate ori de câte ori există cel mai mic dubiu

Informarea corectă și prudența pot face diferența dintre o competiție reușită și o situație dificilă pentru sportiv.

Sursa foto: Facebook / Federația Ecvestră Română

