Cât de inteligenți sunt caii: Tot ce trebuie să știi despre aceste animale fascinante

Știm cât de inteligente sunt animalele, dar oare știm cât de inteligenți sunt, de fapt, caii? Află în cele ce urmează cum își dezvoltă aceștia capacitățile intelectuale și cât de fascinanți pot fi!

Cât de inteligenți sunt caii

Atunci când observi că un cal reușește să își deschidă singur ușa de la grajd, deși a fost bine încuiată, iar te „ceartă” pentru că întârzii cinci minute la micul-dejun, putem trage concluzia că aceste animale sunt deosebit de inteligente.

Interesant este că surprizele în ceea ce îi privește nu se limitează la doar atât: ei pot rezolva probleme de atenție, pot comunica și chiar se pot adapta foarte bine la mediul înconjurător.

„Caii, la fel ca majoritatea animalelor, sunt mai buni la rezolvarea problemelor atunci când au avut o viață mai variată și, prin urmare, au mai multe informații și modalități de a răspunde”, spune Marla Foreman, medic veterinar, doctor în filosofie și consultant în comportament ecvestru la Foreman Equestrian Arts and Science, potrivit petmd.com.

Ea a observat că în timp ce unii cai adoră și sunt foarte buni la rezolvarea de puzzle-uri, alții nu sunt „fani”. Iar o parte din modul în care cabalinele rezolvă aceste jocuri este fie înnăscut, fie dezvoltat pe parcurs.

Cum comunică aceste animale

În principal, caii comunică prin limbajul corpului dar sunt și foarte pricepuți să citească la rândul lor mișcări discrete sau schimbări de postură. Acest talent îi face deosebit de utili în practicile terapeutice.

„S-a demonstrat că caii sunt capabili să citească expresiile umane, chiar și în fața unor persoane necunoscute, și sunt adesea mai conștienți de sentimentele sau intențiile oamenilor din jurul lor decât oamenii înșiși”, mai spune Foreman.

Experta mai explică și cum s-a demonstrat că, deși caii își schimbă modul în care dau indicii unei persoane pentru a le oferi o recompensă , acesta se va apropia într-un anumit fel specific de o persoană care știe unde se află recompensele. Apoi, calul își va schimba modul în care dă indicii pentru o recompensă față de o persoană care nu știe unde se află recompensele.

„Când privești turma împreună, comunicarea lor se face prin lucruri mărunte și subtile, cum ar fi tresărirea unei urechi sau ridicarea capului cu un centimetru mai sus”, spune Shawna Karrasch, specialistă în comportament ecvin la Shawna Karrasch Equine.

IQ-ul, ce reprezintă coeficientul de inteligență, se calculează prin mai multe teste ce măsoară abilitățile și capacitățile unei persoane de a rezolva puzzle-uri, de a-și aminti lucruri, dar și altele. Nu există teste specifice pentru cai sau alte animale, dar testele concepute pentru oameni pot fi adaptate.

Rasele de cai mai inteligente

În cazul cailor, s-a demonstrat că aceștia sunt capabili să citească expresii umane, chiar și pe ale unor persoane necunoscute, și sunt de multe ori mai atenți la ceea ce cred și simt oamenii din jurul lor decât o fac chiar oamenii. În funcție de rasa lor, caii pot reacționa diferit.

„Variația în cadrul raselor este probabil mai mare și ar putea avea mai mult de-a face cu cât de variate sunt experiențele de viață ale cailor decât cu rasa în sine. Mustangii sunt adesea considerați a fi foarte inteligenți, probabil datorită moștenirii lor.

Cred că, din observațiile noastre, caii mai atrăgători, precum cei arabi și cei pursânge, tind să fie mai îngrijorați. Cred că sunt foarte predispuși la fugă, dar nu cred că asta îi face neapărat mai inteligenți – cred că îi face mai rapizi în a stabili ce este sigur și ce nu”, explică Dr. Foreman.

Ea mai explică faptul că învățarea rapidă a lecțiilor și memorarea lor corectă au fost esențiale pentru supraviețuire în timpul evoluției cailor. Se crede chiar că animalele care nu au învățat unde pândeau prădătorii sau unde era periculos să stea pe jos și unde se găsea hrană și apă în diferite perioade ale anului nu au supraviețuit și nici nu au avut urmași.

