Primii cai din lume modificați genetic au 10 luni și revoluționează știința. Ce rol au aceste animale create în laborator

Primii cai modificați genetic s-au născut în Argentina. Aceste animale au fost create de compania argentiniană Kheiron S.A. folosind tehnologia CRISPR-Cas9, o metodă avansată de editare genetică. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea performanței atletice a cailor de polo, în special prin creșterea anduranței.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

La prima vedere, mânjii în vârstă de 10 luni arată ca niște cai obișnuiți: docili, cu blană maro și pete albe pe față, mulțumiți să-și petreacă zilele ronțăind lucernă pe o pășune de lângă Buenos Aires.

Tehnologia din spatele modificării genetice

De fapt, sunt clonele unui cal premiat numit Polo Pureza, cu o singură secvență de ADN inserată folosind CRISPR. Compania Kheiron Biotech susține că editarea genetică poate revoluționa creșterea cailor.

În timp ce clonarea creează copii identice genetic, CRISPR acționează ca un set de „foarfece genetic”, tăind și personalizând ADN-ul. Compania a folosit această tehnică pentru a limita creșterea musculară, transformând astfel caii în adevărați sprinteri, scrie Reuters.

Deși Argentina, capitala mondială a polo-ului, a adoptat de mult timp tehnologii precum clonarea pentru creșterea cailor de elită, Asociația Argentiniană de Polo a interzis participanților modificați genetic să concureze.

Benjamin Araya, președintele asociației, a declarat: „Nu mi-ar plăcea să joace polo. Asta le ia farmecul, magia reproducerii. Îmi place să aleg o iapă, un armăsar, să-i încrucișez și să sper că va ieși foarte bine”.

De asemenea, Asociația Argentiniană a Crescătorilor de Cai de Polo va monitoriza acești cai patru sau cinci ani înainte să decidă dacă pot fi înregistrați ca ponei argentinieni de polo.

Gabriel Vichera, directorul științific al Kheiron, rămâne optimist: „Cred că trebuie să continuăm să educăm comunitatea polo”.

Reacția crescătorilor tradiționali

Unii crescători consideră că editarea genetică merge prea departe și ar putea amenința afacerea lor. Marcos Heguy, crescător și fost jucător profesionist de polo, spune: „E ca și cum ai picta un tablou cu inteligență artificială”.

Eduardo Ramos, crescător de animale din anii ’70, consideră că progresul tehnologic nu poate fi oprit: „Știința și tehnologia vor continua să avanseze. Cei care spun că acest lucru nu ar trebui făcut nu vor putea opri asta”.

Istoria și cultura polo în Argentina

Polo a fost adus în Argentina de imigranții britanici, care au fondat primul club de polo din Buenos Aires în 1882. Este un sport scump, asemănător hocheiului călare, unde două echipe de câte patru jucători lovesc o minge cu ciocane lungi.

În Argentina, familiile bogate, care dețin terenuri, au dominat tradițional acest sport. În 2025, țara a exportat aproximativ 2.400 de cai de polo, iar rasa argentiniană domină competiții prestigioase precum Cupa Reginei din Anglia și Openul Argentinei.

Cai clonați cu CRISPR

Primul cal clonat din lume s-a născut în 2003. Adolfo Cambiaso, cel mai renumit jucător de polo, a contribuit la faima clonelor. O clonă a calului său Cuartetera a fost vândută la licitație pentru 800.000 de dolari, ceea ce l-a inspirat pe Gabriel Vichera să pună bazele companiei Kheiron în 2014. Până în 2025, compania a produs 400 de clone, mai mult de jumătate din totalul cailor clonați născuți în Argentina. Mânjii clonați se vând în medie cu 40.000 de dolari.