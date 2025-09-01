Vama Veche are o nouă atracție: O pisică isteață întâmpină turiștii în magazin, îi plimbă printre rafturi și le arată exact ce trebuie să cumpere pentru ea

Turiștii care merg în Vama Veche au parte de o surpriză frumoasă. Într-un magazin alimentar din stațiune, o pisică îi întâmpină chiar la intrare și le arată care este plicul ei preferat de hrană.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisica din Vama Veche îi conduce pe clienți la raft

Felina, cu blana albă și dungi de „tigrișor”, a devenit rapid atracția turiștilor. Totul începe cu un „miau” de bun venit, urmat de o plimbare printre rafturi. Vizitatorii o urmăresc curioși, iar ea îi conduce direct la zona cu hrană pentru animale. Acolo, pisica se ridică în două lăbuțe, se sprijină de raft și arată cu boticul plicul dorit.

Nu se știe câți oameni au rezistat rugăminții ei, însă majoritatea par să fi fost convinși imediat. După ce îi cumpără hrana, pisica îi conduce politicos afară, în locul unde obișnuiește să ia masa, așteptând răbdătoare recompensa.

Momentele filmate, devenite virale

Un astfel de moment a fost filmat de o turistă, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. Felina nu doar că și-a primit plicul preferat, dar a reușit să-i amuze pe toți cei care au asistat la această scenă, scrie Libertatea.

De ce sunt pisicile considerate animale inteligente

Comportamentul pisicii din Vama Veche nu este deloc întâmplător. Felinele sunt considerate animale extrem de inteligente, capabile să învețe rapid, să asocieze stimuli și să rezolve probleme.

Câteva detalii cheie despre inteligența pisicilor:

Capacitate de asociere – pot lega cuvinte de obiecte, fețe sau acțiuni.

Independență – preferă să rezolve singure problemele, fără să ceară ajutor.

Memorie și planificare – creierul pisicilor are aproximativ 300 de milioane de neuroni în cortexul cerebral, oferindu-le abilități complexe.

Învățare prin experiență – felinele pot deprinde obiceiuri bune sau rele în funcție de recompense și situații.

Pisici vs. câini, două rase diferite ca inteligență

Deși câinii au mai mulți neuroni în cortexul cerebral, ceea ce le conferă un potențial mai mare pentru comportamente complexe, pisicile excelează în autonomie și adaptabilitate, potrivit Britannica. Asta explică și cum o pisică dintr-o mică stațiune poate să-și construiască „strategia” prin care să primească hrana preferată.