Caii uimesc oamenii de știință. Un studiu revoluționar schimbă complet modul în care ne raportăm la inteligența acestor animale

Un studiu nou a adus în prim-plan o perspectivă neașteptată asupra capacităților cognitive ale cailor. Oamenii de știință au demonstrat că aceste animale, adesea considerate doar receptive la dresaj și instincte, pot folosi o formă avansată de gândire orientată spre viitor. Concluzia principală a cercetării arată că aceștia nu se limitează doar la reacții automate, ci sunt capabili să planifice pașii necesari pentru atingerea unui obiectiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Caii sunt mult mai inteligenți decât se credea

Această abilitate se bazează pe ceea ce specialiștii numesc „învățare bazată pe modele”, un proces cognitiv complex, despre care, până nu demult, se credea că depășește cu mult nivelul de inteligență al unui cal.

Pentru a testa aceste capacități, echipa de la Universitatea Nottingham Trent a creat un joc experimental în mai multe etape. În prima fază, caii trebuiau să atingă cu botul o bucată de carton pentru a primi o recompensă alimentară. Exercițiul a fost simplu, iar animalele au învățat repede să obțină beneficiul.

Experimentele care au pus în valoare gândirea cailor

Într-o etapă următoare, lucrurile s-au complicat: recompensa nu mai era acordată automat. Caii primeau premiul doar dacă atingeau cartonul când lumina era stinsă, iar dacă era aprinsă, nu se întâmpla nimic. Deși la început părea că animalele nu înțelegeau regulile și loveau cartonul indiferent de condiții, cercetătorii au introdus ulterior un element de penalizare.

În faza finală, când calul atingea cartonul pe „semnal greșit”, adică în momentul în care lumina roșie se aprindea, era sancționat printr-un „time-out” de 10 secunde, timp în care nu primea nicio recompensă și nu putea continua jocul. Rezultatul a fost uimitor: imediat ce au înțeles existența costului pentru greșeală, caii și-au ajustat comportamentul și au început să facă diferența corectă între semnale, notează La Nacion.

De la simplă reacție la gândire anticipativă

Concluzia cercetătorilor a fost că, de fapt, caii înțeleseseră regulile jocului încă de la început. Totuși, pentru că nu exista niciun dezavantaj în a acționa la întâmplare, aceștia preferau să repete un comportament cu minim de efort astfel încât să obțină unele recompense. Odată introdusă consecința negativă, animalele au demonstrat că își pot schimba imediat strategia.

Acest tip de comportament arată o gândire mult mai sofisticată: calul e capabil să ia în calcul posibilele rezultate ale acțiunilor sale și să evite ce îi aduce o pierdere. Cu alte cuvinte, nu reacționează mecanic, ci analizează și planifică, un proces ce implică anticiparea viitorului.

Dr. Carrie Ijichi, coordonatoarea cercetării, subliniază că descoperirea are implicații majore în modul în care oamenii ar trebui să se raporteze la cai.

„Am observat că aceștia pot folosi o formă de învățare despre care se credea anterior că le este inaccesibilă. Asta înseamnă că trebuie să regândim modul în care îi dresăm și modul în care le interpretăm comportamentele”, a spus ea.

Specialista susține că, deși caii nu sunt considerați „geniali”, studiul demonstrează că au un potențial cognitiv mult mai ridicat decât li s-a atribuit până acum. Capacitatea lor de a trece brusc la o strategie nouă atunci când există un cost pentru greșeli arată nu doar adaptabilitate, ci și o formă de raționament ce presupune obiective clare și pași calculați pentru a le atinge.

Gândirea fără un cortex prefrontal dezvoltat

Un aspect deosebit de interesant remarcat de cercetători este faptul că, deși caii au un cortex prefrontal (regiunea cerebrală asociată la oameni cu planificarea și gândirea abstractă) mult mai puțin dezvoltat, reușesc totuși să manifeste acest tip de comportament.

Acest lucru sugerează că animalele folosesc alte zone ale creierului pentru a ajunge la rezultate similare. Implicația este majoră: oamenii nu ar trebui să judece nivelul de inteligență al unei specii doar prin comparație cu propria structură biologică.

Cercetătoarea Louise Evans, coautoare a studiului, a adăugat că cel mai surprinzător element a fost viteza cu care caii și-au schimbat comportamentul. În mod normal, animalele au nevoie de mai multe repetări pentru un nou tip de învățare. În acest caz, schimbarea a fost aproape instantanee când a apărut penalizarea. Această reacție rapidă întărește ipoteza că animalele știau regulile jocului încă de la început, dar nu vedeau un motiv să le respecte strict.

O nouă perspectivă asupra inteligenței animalelor

Rezultatele studiului deschid drumul către o înțelegere mai amănunțită a comportamentului ecvin, dar și a altor animale. Acestea arată că un comportament aparent haotic poate ascunde, de fapt, o strategie sau o adaptare pragmatică.

În esență, caii au demonstrat că pot să gândească, să evalueze consecințele și să își adapteze comportamentul pentru cel mai bun rezultat cu cel mai mic efort. Această abilitate, cândva considerată exclusiv umană sau proprie unor specii „mai inteligente”, ar putea fi mult mai răspândită în regnul animal decât se credea.