„Elena, te iubesc, dar nu știu dacă voi scăpa”: Ultimele cuvinte ale românului erou care și-a dat viața pentru salvarea a 20 de cai în incendiile din Spania

Un incendiu de proporții a izbucnit luni seara, în munții din apropierea Madridului, provocând pagube uriașe și o victimă. Mircea Spiridon, un român de 50 de ani stabilit în Spania, și-a pierdut viața încercând să elibereze caii dintr-un grajd cuprins de flăcări.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Incendiu devastator lângă Madrid: un român și-a pierdut viața încercând să salveze caii dintr-un grajd

Cine a fost Mircea Spiridon

Originar din Tulcea, Mircea locuia în Tres Cantos de aproape două decenii. Era căsătorit și tată a doi copii, de 14 și 18 ani. Lucra ca mecanic și era proprietarul unei firme de transporturi. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om generos, implicat și dedicat familiei și prietenilor, transmite ABC.es.

Condițiile care au alimentat tragedia

Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:45, în condiții meteorologice extreme cunoscute drept „regula celor 30”: peste 30°C, umiditate sub 30% și rafale de vânt de peste 30 km/h. Flăcările au avansat cu o viteză fără precedent, acoperind 6 kilometri în doar 40 de minute.

Carlos Novillo, consilier în Comunitatea Madrid, a declarat: „O avansare cum nu am mai văzut niciodată”.

La aflarea veștii, Mircea s-a grăbit spre școala de echitație a unui prieten, situată în apropierea zonei afectate. A intrat în grajduri pentru a elibera caii, însă a fost surprins de intensitatea focului. Aproape 20 de animale au pierit în incendiu. Proprietarul grajdului, un bărbat de 83 de ani, a fost rănit, însă a supraviețuit și a fost externat la scurt timp.

„M-a sunat și mi-a spus că e un incendiu la fermă. Mi-a spus: «Mă duc acolo, arde totul»”, își amintește soția lui, Elena. „Odată intrat, m-a sunat din nou. Am auzit oameni strigând în fundal să eliberez caii”, a continuat ea. Apoi apelul a fost întrerupt. Doi prieteni de familie au ieșit să-l caute. L-au găsit încă în viață. A fost salvat cu elicopterul de Garda Civilă, cu arsuri grave. A reușit să-i spună ultimele cuvinte la telefon: „Elena, te iubesc atât de mult, dar nu știu dacă voi scăpa”.

Lupta pentru viață

Un elicopter al Gărzii Civile l-a găsit pe Mircea încă în viață și l-a transportat la Spitalul La Paz din Madrid. Avea arsuri pe 98% din suprafața corpului și grave probleme respiratorii. Din păcate, marți, medicii nu au mai putut să-l salveze. Primarul din Tres Cantos, Jesús Moreno, a declarat: „Regretăm pierderea lui. Starea lui la sosirea la spital era extrem de gravă”.

Localnicii se mobilizează

Vecinii și prietenii au deschis un cont bancar pentru donații destinate sprijinirii familiei, iar un bar local din Tres Cantos colectează fonduri până la sfârșitul lunii august.

Pe platforma GoFundMe a fost lansată campania „Pentru familia unui erou din Tres Cantos”, cu scopul de a strânge bani pentru repatrierea trupului în România, la Tulcea, unde locuiește mama sa. Până acum s-au strâns mii de euro din sute de donații. Într-o singură zi, o campanie anonimă de crowdfunding a strâns cel puțin 17.000 de euro, scrie El Pais.

Organizatorii descriu gestul lui Mircea ca fiind „un act de curaj și iubire” care l-a costat viața și au subliniat că familia se confruntă atât cu durerea pierderii, cât și cu dificultăți financiare.

Pagubele provocate de incendiu

Pe lângă pierderea vieții lui Mircea, focul a distrus complet grajdul, provocând moartea a aproape 20 de cai. Autoritățile continuă să investigheze cauzele incendiului, deși condițiile meteorologice au fost factorul principal al răspândirii rapide.