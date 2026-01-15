Caii pot simți frica oamenilor, arată cercetările recente. Aceste animale sensibile reacționează diferit atunci când simt emoțiile noastre, iar acest lucru are implicații importante pentru călăreți, antrenori și oricine lucrează cu cai.

Frica umană poate fi „simțită” de cai

Un studiu realizat de cercetători francezi a descoperit că atunci când caii detectează mirosul transpirației unor persoane speriate, ei se sperie mai ușor, au puls mai ridicat și se apropie mai rar de oameni comparativ cu mirosul de la persoane relaxate sau vesele.

Această descoperire sugerează că frica poate fi „contagioasă” între oameni și cai. Compușii volatili din transpirația noastră acționează ca un semnal de avertizare pentru animale: poate exista un pericol în apropiere, notează The Guardian.

Cum au fost realizate testele

Cercetătoarea Dr. Léa Lansade de la Universitatea din Tours, Franța, explică: „Acest studiu arată cât de strâns conectați sunt animalele și oamenii. Fără să ne dăm seama, putem transmite emoțiile noastre animalelor, iar acestea ne răspund prin propriile reacții emoționale.”

În cadrul experimentelor, voluntarii au purtat tampoane de bumbac în axile în timp ce vizionau fie filme de groază (precum Sinister), fie scene vesele (ex. Singin’ in the Rain). Apoi, cercetătorii au plasat tampoanele direct lângă nările cailor pentru a observa reacțiile lor.

S-a monitorizat:

cât de des se apropiau caii de îngrijitori;

reacția lor la stimuli neașteptați (de exemplu, deschiderea bruscă a unei umbrele în fața lor în timp ce mâncau).

Rezultatele au arătat că animalele expuse la mirosul de frică s-au speriat mai ușor, au avut frecvențe cardiace mai mari și au interacționat mai puțin cu oamenii.

Emoțiile noastre influențează comportamentul cailor

Dr. Plotine Jardat, cercetătoare la Institutul Francez pentru Cai și Călărie, subliniază importanța stării noastre emoționale: „Chiar dacă nu putem controla mirosurile pe care le emitem, călăreții și îngrijitorii trebuie să fie conștienți de emoțiile lor și de impactul asupra cailor. Dacă ajungem relaxați și pozitivi, interacțiunea va fi mai bună; dacă suntem speriați, calul poate simți frica și reacționa mai intens.”

Prof. Biagio D’Aniello de la Universitatea din Napoli a demonstrat că atât caii, cât și câinii pot detecta frica umană. Aceasta întărește ideea că semnalele emoționale pot trece dincolo de granițele speciilor.

Ce înseamnă pentru iubitorii de cai

Această cercetare aduce câteva lecții importante:

Fiți conștienți de emoțiile voastre atunci când interacționați cu caii.

O stare calmă și pozitivă poate crea o legătură mai bună și poate preveni reacții neașteptate.

Frica transmisă neintenționat poate face animalele să fie mai stresate sau să reacționeze exagerat la stimuli obișnuiți.