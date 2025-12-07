Federația Ecvestră Română (FER) a lansat un proiect emoționant și plin de impact – „Caii schimbă destine”, o inițiativă care își propune să ofere copiilor și tinerilor vulnerabili șansa de a descoperi lumea ecvestră și, prin ea, un drum nou în viață.

Programul este realizat în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și clubul Vectra Horses, iar beneficiarii sunt copii din centre de plasament, tineri cu dizabilități, copii proveniți din familii defavorizate, dar și copii obișnuiți care își doresc să învețe și să se dezvolte într-un mediu natural și prietenos.

Caii – parteneri de încredere într-o școală de viață

Domeniul ecvestru este adesea puțin cunoscut, însă reprezintă o experiență complexă, în care pasiunea pentru cai se împletește cu dezvoltarea personală, responsabilitatea și echilibrul emoțional. Pentru mulți copii, întâlnirea cu un cal este o revelație: descoperă nu doar un animal impresionant, ci un partener calm, sincer și lipsit de judecată.

Echitația și activitățile ecvestre sunt o adevărată școală de viață. Copiii învață:

respectul față de animale și natură

curajul și asumarea responsabilității

gestionarea emoțiilor și autocontrolul

empatia și încrederea în sine

În prezența calului, fiecare pas contează. Fiecare reacție este sinceră. Iar pentru copiii care au trecut prin experiențe dificile, acest mod de comunicare devine o formă de terapie.

Terapie prin echitație: primele semne ale schimbării

Pentru mulți participanți, proiectul este mai mult decât o inițiere într-un sport: este o experiență de vindecare. Caii reacționează la emoțiile celor care îi îngrijesc, iar această interacțiune îi ajută pe copii să își înțeleagă mai bine propriile trăiri.

Președintele Federației Ecvestre Române, Marilena Mladin, inițiatoarea proiectului, surprinde cel mai bine esența lui:

„Caii nu judecă. Ei simt. Iar când un copil învață să se înțeleagă prin ochii unui cal, începe să creadă din nou în el.”

Acesta este și scopul proiectului: să redea încrederea, curajul și speranța unor copii care poate nu au avut parte mereu de susținere sau oportunități.