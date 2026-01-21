Cal abandonat de stăpân, adoptat de Serviciul pentru Protecția Animalelor Gorj. Folosit în sporturi extreme, Cezar primește a doua șansă la viață / Prima instituție de acest fel din țară care are o cabalină

Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj a adoptat un cal abandonat, pe nume Cezar. Anunțul a fost făcut de Luis Popa, șeful serviciului, care a precizat că animalul a fost transportat la Centrul de Echitație din orașul Rovinari, cu sprijinul acestei unități, scrie Gorj Express.

Calul Cezar, forțat să participe în sporturi extreme, salvat de Protecția Animalelor Gorj

Calul a fost folosit în sporturi extreme și, ulterior, abandonat de proprietar. După evaluarea stării de sănătate, autoritățile au decis adoptarea și preluarea acestuia. În prezent, Cezar se bucură de adăpost, îngrijire și supraveghere de specialitate în centrul de echitație.

Reprezentanții serviciului au precizat că demersul face parte din implicarea directă în protecția animalelor aflate în dificultate, inclusiv după expirarea termenului legal de 45 de zile. Totodată, Serviciul pentru Protecția Animalelor Gorj a precizat că nu este primul caz de acest tip, instituția adoptând anul trecut și un motan.

Reprezentanții serviciului au explicat că, în perioada următoare, vor prezenta un material video dedicat acestui caz și au subliniat că este singurul serviciu pentru protecția animalelor din țară care a adoptat un cal.

