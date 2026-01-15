Primul județ din România care lansează un program complet de microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân. Consiliul Județean Cluj: „Ne dorim să reprezinte un exemplu de bune practici pentru toate autoritățile locale”

Consiliul Județean Cluj anunță pe rețelele sociale că a demarat Programul județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân. Au fost încheiate deja jumătate din contractele de prestări servicii medical-veterinare, beneficiare fiind 45 din cele 81 de UAT-uri din județ, susțin autoritățile locale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Consiliul Județean Cluj a lansat una dintre cele mai ample acțiuni de responsabilizare a deținătorilor de animale

Consiliul Județean Cluj, prin intermediul Compartimentului Protecția Animalelor din cadrul aparatului de specialitate, a lansat programul „Servicii medical-veterinare pentru identificarea prin microcip, înregistrare în R.E.C.S. și sterilizare a câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe raza județului Cluj”, în vederea implementării acestuia în 2026.

În urma licitației derulate și a evaluării ofertelor depuse de cabinetele sanitar-veterinare interesate, s-au încheiat patru contracte, din totalul de 8, aferente următoarelor loturi:

Lotul 1 – UAT-uri: Apahida, Bonțida, Borșa, Căianu, Cămărașu, Cojocna, Jucu, Mociu, Pălatca, Suatu

Cabinet sanitar-veterinar: Profesional Vet SRL

Lotul 2 – UAT-uri: Aluniș, Buza, Cătina, Cornești, Dăbâca, Fizeșul Gherlii, Geaca, Iclod, Mintiu Gherlii, Gherla, Sânmartin, Sic, Țaga

Cabinet sanitar-veterinar: Circe Impex SRL

Lotul 6 – UAT-uri: Mihai Viteazu, Turda, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Tritenii de Jos, Tureni, Viișoara

Cabinet sanitar-veterinar: Petsilvania SRL

Lotul 8 – UAT-uri: Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Ciucea, Gilău, Izvorul Crișului, Mănăstireni, Mărgău, Negreni, Orașul Huedin, Poieni, Râșca, Săcuieu, Sâncraiu

Cabinet sanitar-veterinar: Roxalbio Import Export SRL.

Program județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân

„În continuare lucrăm la evaluarea ofertelor depuse și pe celelalte loturi rămase, în vederea încheierii contractelor necesare, astfel încât întregul județ să fie acoperit de acest program. Împărțirea pe loturi a fost realizată pentru a ne asigura că respectivele cabinete veterinare sunt cât mai aproape de cetățeni, facilitând astfel accesul fiecărui posesor de câine cu domiciliul în județul Cluj la serviciile subvenționate de Consiliul Județean.

Ne dorim ca acest program să reprezinte un exemplu de bune practici pentru toate autoritățile locale din județ, încurajându-le să-l preia și să inițieze demersuri similare, în beneficiul direct al comunității și al bunăstării animalelor. Doar printr-o abordare unitară, responsabilă și coerentă, județul nostru poate deveni un model național de promovare a respectului față de animale, protecție a comunității și asigurare a bunăstării acestora”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Strategie pentru reducerea câinilor fără stăpân

Prin intermediul acestui program de microcipare, finanțat de Consiliul Județean Cluj cu suma de 500.000 de lei, se urmărește reducerea fenomenului câinilor fără stăpân prin prevenție, responsabilizarea deținătorilor de animale și respectarea legislației în vigoare privind identificarea și înregistrarea câinilor în R.E.C.S.

„Amintim faptul că sterilizarea câinilor de rasă comună reprezintă o măsură esențială pentru controlul responsabil al populației canine.

Măsura contribuie la:

prevenirea abandonului

reducerea numărului de pui nedoriți

îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor

Pe termen mediu și lung, sterilizarea este cea mai eficientă și umană metodă de reducere a populației de câini fără stăpân, diminuând presiunea asupra adăposturilor și riscurile pentru siguranța publică”, a mai transmis Consiliul Județean Cluj.