Lucrez zilnic la calculator, printre rapoarte, e-mailuri și articole, dar niciuna dintre aceste activități nu se compară cu momentele în care ridic privirea și o văd pe Mâți, colega mea cu blană, uitându-se fix la mine de sub birou.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Are acest talent special de a apărea exact când am nevoie de o pauză. Nu-mi spune nimic, dar privirea ei de pisică înțeleaptă pare să zică: „E timpul să te mai ridici puțin.”

Cum e să ai o pisică la birou

În primul rând, liniște. Mâți nu vorbește, dar umple spațiul cu o prezență calmă. Mă face să lucrez mai concentrat și, culmea, mai relaxat. Uneori se așază pe tastatură fix când am deadline – semn clar că e timpul să respir. Alteori se cuibărește lângă picioarele mele, ca în poza asta, și toarce ușor.

Am observat că zilele cu Mâți sunt mai ușoare. Stresul scade vizibil. Chiar și pauzele devin altfel – nu mai simt nevoia să scrollez pe telefon, ci doar să o mângâi puțin și parcă toate se reașază.

Ce am învățat din viața cu o pisică la job

Nu poți controla totul (nici tastatura, dacă Mâți decide că e un loc bun de dormit).

Pauzele sunt importante. Dacă nu ți le iei tu, ți le ia pisica.

Atmosfera din birou contează mai mult decât decorul – și un miaun discret poate schimba ziua.

De când am început să lucrez cu Mâți prin preajmă, biroul nu mai e doar un loc de muncă. E un spațiu viu, cald, cu personalitate. Nu cred că există aplicație sau metodă de organizare care să ofere aceeași stare de calm ca un tors ușor venit din colțul camerei.

Așa că da, dacă ai ocazia, adu un pic de blană și iubire în birou. Vei descoperi că productivitatea are și ea nevoie de o coadă pufoasă care să te înveselească.