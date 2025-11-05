La fel ca oamenii, tot mai multe animale de companie au afecțiuni cronice. Prețul plătit de stăpâni pentru confort, hrană în exces și lipsa mișcării

Aproximativ 15 milioane de britanici suferă de o afecțiune pe termen lung, cum ar fi diabetul, durerile persistente sau artrita. Viața cu acest tip de problemă medicală poate avea un impact uriaș asupra psihicului. Și pentru multe dintre aceste persoane, situația este complicată de faptul că afecțiunea lor este adesea „invizibilă”, așa că nu este evident pentru alții că este ceva în neregulă.

Multe dintre aceste afecțiuni nu au nici leac, ci sunt tratate cu medicamentele sau fizioterapia, împreună cu intervenții psihologice. Unele persoane apelează, de asemenea, la terapii alternative, cum ar fi acupunctura.

Potrivit Ministerului britanic al Sănătății, nu numai că numărul persoanelor care trăiesc cu aceste tipuri de afecțiuni pe termen lung este în creștere, dar a existat și o creștere a celor care trăiesc cu mai mult de o boală.

Și acum se pare că același lucru se poate spune și despre animalele noastre de companie. Organizația Cats Protection, cu sediul în Marea Britanie, susține că pisicile bătrâne dezvoltă afecțiuni asociate vârstei, printre care artrita, diabetul, hipertiroidismul sau insuficiența renală.

Care este motivul

Unul dintre principalele motive pentru creșterea incidenței afecțiunilor cronice atât la oameni, cât și la animalele domestice este faptul că trăim cu toții mai mult. Potrivit expertei Cynthia Hubert, câinii și pisicile noastre trăiesc mai mult ca niciodată – 16-20 de ani nu este neobișnuit în zilele noastre. Atât pentru oameni, cât și pentru patrupede, această longevitate se datorează în mare măsură accesului sporit la vaccinuri, asistență medicală și o nutriție bună.

Deși speranța de viață a oamenilor și a animalelor de companie a crescut, este totuși adevărat că, în sălbăticie, animalele care nu sunt în formă maximă mor prematur sau sunt răpite de prădători. Pentru majoritatea oamenilor însă au apus vremurile în care mureau de foame din cauza unui picior rupt sau a unei glezne umflate.

Cele mai frecvente cauze ale decesului în zilele noastre sunt afecțiunile asociate cu „comportamente care dăunează sănătății ”: bem prea mult alcool, mâncăm prea multe alimente procesate, nu facem suficientă mișcare, fumăm. Și toate aceste obiceiuri cres incidența de afecțiuni cronice.

Pisicile și câinii trăiesc cu afecțiuni cronice

Asta nu înseamnă că toate bolile cronice pot fi evitate și că oricine are o boală cronică și-a provocat-o singur. Unele afecțiuni sunt, desigur, complet inevitabile. Dar dacă ne gândim la o zi de lucru obișnuită a majorității oamenilor, aceasta ar putea arăta cam așa: mergi pe jos până la mașină și conduci până la serviciu. Mergi de la mașină la birou, stai, mănânci la birou, termini munca, pleci pe jos până la mașină. Conduci acasă, mergi pe jos până acasă, stai, mănânci, te culci. Și o iei de la capăt a doua zi.

Este evident că puțini dintre noi facem cantitatea minimă recomandată de exerciții fizice, care este de cel puțin 150 de minute de activitate aerobă moderată sau 75 de minute de activitate aerobă viguroasă pe săptămână. Chiar și 10 minute de mers rapid pe jos în fiecare zi pot ajuta la reducerea riscului de boli cronice, spun studiile.

Tot mai multe animale obeze

Așadar, nu doar faptul că trăim mai mult, ci și modul în care trăim ne determină să fim mai susceptibili la boli cronice. Același lucru se poate spune și despre animalele noastre de companie. Un sondaj realizat de Kennel Club și citat de Daily Mail a arătat că nu suficienți câini fac mișcare zilnic, unul din cinci proprietari de câini fiind prea leneși să-și scoată animalele de companie zilnic afară.

Estimările recente arată, de asemenea, că aproape jumătate dintre câini și pisici sunt acum obezi. Specialiștii se așteaptă ca aceste cifre să crească în următorii ani deoarece tot mai multe animale de companie (precum oamenii) duc un stil de viață sedentar și mănâncă prea mult.